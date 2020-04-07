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  • Loris Karius, altyapısından yetiştiği Ulm 1846 takımı için bağış çağrısı yaptı
  • 07 Nisan 2020 Salı 16:44
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  • 07 Nisan 2020 Salı 16:44

Loris Karius, altyapısından yetiştiği Ulm 1846 takımı için bağış çağrısı yaptı

Loris Karius, altyapısından yetiştiği Ulm 1846 takımı için bağış çağrısı yaptı

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Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, altyapısından yetiştiği Almanya Bölgesel Ligi'nde mücadele eden Ulm 1846 takımı için bağış çağrısı yaptı.

"BANA DESTEK VERMEMDE YARDIMCI OLUN"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ulm 1846 takımı için bağış yapmaya davet etti. Karius bağış için yaptığı paylaşımda; "Lütfen gençliğimde formasını giydiğim Ulm 1846 kulübüne ve şehirdeki dükkanlara destek vermemde yardımcı olun." dedi.

Loris Karius, Ulm 1846'nın altyapısında 4 yıl forma giymesinin ardından Stuttgart alyapısına gitti ve ilk kez Stuttgart forması ile profesyonel kariyerine başladı.

Ulm 1846, Almanya Güneybatı Bölgesel Ligi'nde yer alıyor. Kulüp ve şehir, salgının yarattığı ekonomik zorluklarla mücadele ediyor.

(Sporx)

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