Lorient-Rennes maçında trajik ölüm! Projektör ışığı üstüne düştü

Fransa Ligue 1’in 16. haftasında bugün oynanan Lorient-Rennes mücadelesinin ardından büyük bir trajedi yaşandı.
Rennes’in deplasmanda 3-0 kazandığı karşılaşmanın ardından takımlar stattan ayrılırken, sahanın bakımı için zemini incelemeye gelen çim görevlisinin işini yaptığı sırada üzerine projektör rampası çöktü.
Çimlerin bakımıyla ilgilenen görevli, stat ışıklarının üzerinde bulunduğu rampanın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Sahaya gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yapsa da, görevliyi kurtaramadı. Lorient polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.
Lille'de gösterdiği harika performansla adından sıkça söz ettiren Yusuf Yazıcı, Fransız basınına konuştu. L'Eqiupe'e açıklamalar yapan milli futbolcumuz, “Milan maçı sonrası gazetenizde manşet olmuştum, size teşekkür ederim. Endişelenmeyin ama ben bu sezon sık sık gazetenizde manşet olacağım” ifadelerini kullandı.
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın evinde BB Erzurumspor'u 4-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi. İşte Dilmen'in sözleri...
Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yendi. Maç sonu Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.
BB Erzurumspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 4-0'lık beşiktaş maçı sonrası kadroda değişiklik sinyalleri verdi ve "Bu şehre kulübe aidiyet duygusu olan oyuncularla devam edeceğzi. Belki biraz ağır oluyor ama oyuncuların şapkayı önüne koymaları gerekiyor. Yarın itibariyle bazı değişiklikleri yapmak zorundayız" dedi.
Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında BB. Erzurumspor'u konuk ediyor.
Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yendi.