Londra derbisinde kazanan Chelsea! Lampard'ın Mourinho üstünlüğü...

Premier League'de 27. hafta Londra derbisine sahne oldu. Lampard'ın takımı Chelsea, konuk ettiği Mourinho'nun Tottenham'ını 2-1'lik skorla mağlup etti.
Mücadeleye adeta golle başlayan Chelsea, golcüsü Oliver Giroud'un 15. dakikada attığı golle skoru 1-0'a getirdi. İkinci yarıya da golle başlayan Mavililer, 48. dakikada Alonso ile durumu 2-0'a getirdi. Maç boyu üstün oynayan Chelsea, son dakikalarda Tottenham'dan Lamela'nın golüne engel olamadı ve bu sonuç derbide skoru belirledi: 2-1.
LAMPARD ESKİ HOCASINA ACIMIYOR
Karşılaşma ayrıca hocaların da mücadelesine sahne oldu. Lampard, eski hocası Mourinho'yu bir kez daha mağlup etmiş oldu. İki takım ligin ilk yarısında karşılaşmış ve kazanan 2-0'lık skorla yine genç teknik adam olmuştu. İkili Eylül 2018'de bir kez daha karşılaşmış ve Derby'nin başındaki Lampard, kupada Mou'nun Manchester United'ı elemeyi başarmıştı.
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