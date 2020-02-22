Londra derbisinde kazanan Chelsea! Lampard'ın Mourinho üstünlüğü...

Premeir League'in 27. hafta mücadelesinde Chelsea, konuk ettiği Tottenham'ı 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Genç teknik adam Lampard, derbide eski hocası Mourinho'yu bir kez daha alt etmeyi başarmış oldu.

Premier League'de 27. hafta Londra derbisine sahne oldu. Lampard'ın takımı Chelsea, konuk ettiği Mourinho'nun Tottenham'ını 2-1'lik skorla mağlup etti.

Mücadeleye adeta golle başlayan Chelsea, golcüsü Oliver Giroud'un 15. dakikada attığı golle skoru 1-0'a getirdi. İkinci yarıya da golle başlayan Mavililer, 48. dakikada Alonso ile durumu 2-0'a getirdi. Maç boyu üstün oynayan Chelsea, son dakikalarda Tottenham'dan Lamela'nın golüne engel olamadı ve bu sonuç derbide skoru belirledi: 2-1.

LAMPARD ESKİ HOCASINA ACIMIYOR

Karşılaşma ayrıca hocaların da mücadelesine sahne oldu. Lampard, eski hocası Mourinho'yu bir kez daha mağlup etmiş oldu. İki takım ligin ilk yarısında karşılaşmış ve kazanan 2-0'lık skorla yine genç teknik adam olmuştu. İkili Eylül 2018'de bir kez daha karşılaşmış ve Derby'nin başındaki Lampard, kupada Mou'nun Manchester United'ı elemeyi başarmıştı.