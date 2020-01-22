Londra derbisinde Chelsea ile Arsenal berabere kaldı

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3 büyük risk altında! 3 büyük risk altında! 3 kulübün raporunda da, ‘Borca batıklık’ ve ‘Şirketin sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüpheler oluşturabilecek önemli belirsizlikler saptanmıştır’ şeklinde ifadelere yer verildi. Tablo çok kötü.

Burak Yılmaz'ın 4 haftalık suskunluğu Burak Yılmaz'ın 4 haftalık suskunluğu 34 yaşındaki forvet, Kayseri’ye attığı 2 golün ardından ligde 4 maçtır suskun. Burak, Süper Lig’de son olarak 2014-2015’te 4 hafta gol atamamıştı.

'Disiplini sulandırmayın' 'Disiplini sulandırmayın' TFF eski Genel Sekreteri Prof. Dr. Emre Alkin, futbol kulüplerine bütçe limiti getirilmesini doğru ancak amacına ulaşılması için mutlaka ve sulandırılmadan uygulanması gereken bir karar olarak nitelendirdi.

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Galatasaray'da bir ayrılık daha! SARACCHİ sonrasında takımdan ayrılması beklenen Nagatomo, Bologna’yla anlaşma sağladı.

9 yıl sonra geri dönüş 9 yıl sonra geri dönüş G.Saray ve Arda Turan’ın yolları kesişebilir. Uzun süren belirsizlik yakında bitebilir. Fatih Terim onu çok istiyor. Taraftar ise konuyla alakalı ikiye bölünmüş durumda.

Fatih Terim Arjantinli yıldızı Cimbom'a istememiş! Fatih Terim Arjantinli yıldızı Cimbom'a istememiş! Galatasaray'ın Tottenham'da son 4 haftadır Jose Mourinho tarafından kadroya alınmayan Juan Foyth'u kiralamak istediği iddia edilmişti.