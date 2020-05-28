Lokomotiv Moskova'da 4 futbolcunun koronavirüs testi pozitif! İsimleri açıklandı

SPOR GÜNDEMİ

TFF resmen açıkladı! Küme düşmeyle ilgili karar... TFF resmen açıkladı! Küme düşmeyle ilgili karar... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig ile ilgili son kararını verdi.

Süper Lig devi bombayı patlattı! Başkan, transferi açıkladı Süper Lig devi bombayı patlattı! Başkan, transferi açıkladı Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Dün Rahmi Anıl Başaran'ı kadrosuna kattığını resmen açıklayan Bordo-Mavililer, yine Balıkesirspor'dan Aly Malle ile prensip anlaşmasına vardı. Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Aly Malle'nin 2 hafta önce Udinese'den sözleşme opsiyonunu kullandık. Aly Malle'nin transferi konusunda Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardık” dedi.

F.Bahçe'de yıldız futbolcu kadro dışı bırakıldı F.Bahçe'de yıldız futbolcu kadro dışı bırakıldı Yeni sezon planlaması için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Mauricio Isla ile yol ayrımına gelindi. Şilili futbolcunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi yenilenmeyeceği gibi kalan 8 haftada da takımda düşünülmediği öğrenildi.

Rennes'den Uğurcan ısrarı Rennes'den Uğurcan ısrarı Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Rennes, Trabzon'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır'ı renklerine bağlamak istiyor.

Nuri Şahin bombası! Geliyor... Nuri Şahin bombası! Geliyor... Werder Bremen ile sözleşmesi bitecek olan Nuri Şahin, Sarı- Lacivertliler ile söz kesti. Transferde yerli isimlere ağırlık verecek olan yönetimin imza attıracağı ilk ismin Nuri Şahin olması bekleniyor.

Galatasaray'a 5 milyon Euro'luk teklif Galatasaray'a 5 milyon Euro'luk teklif Al Hilal, Galatasaray'da geleceği merak edilen isimlerden olan Younes Belhanda'yı ısrarla kadrosuna katmak istiyor.