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aksam.com.tr
  • 28 Mayıs 2020 Perşembe 17:49
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Lokomotiv Moskova'da 4 futbolcunun koronavirüs testi pozitif! İsimleri açıklandı

Lokomotiv Moskova'da 4 futbolcunun koronavirüs testi pozitif! İsimleri açıklandı

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Rusya Premier Lig ekibi Lokomotiv Moskova'da forma giyen 4 futbolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Dmitry Barinov, Anton Kochenkov, Timur Suleymanov ve Roman Tugarev'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Herhangi bir semptom göstermeyen oyuncuların sağlık durumlarının iyi olduğu ve evlerinde karantinaya girdikleri kaydedildi.

Rus ekibinde daha önce de Perulu futbolcu Jefferson Farfan koronavirüse yakalanmıştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Rusya Premier Lig'in 21 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklanmıştı.

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