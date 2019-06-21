Lokomotiv Moskova, Martin Linnes için Galatasaray'a 6 milyon euro teklif etti

Bu sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan Martin Linnes, Lokomotiv Moskova'yı peşine taktı. Rus ekibinin, Norveçli sağ bek için 6 milyon euro ödemeyi gözden çıkardığı öğrenildi.

Moskova teknik direktörü Yuri Semin'in, Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray ile oynanan maçlarda 27 yaşındaki oyuncunun performansına hayran kaldığı bildirildi. Norveçli olması nedeniyle soğuğa alışkın olan Linnes'in, Rusya'nın iklimine kolay bir şekilde adapte olacağı düşünülüyor.

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Yönetimin 6 milyon euro'luk teklife sıcak baktığı öğrenilirken; teknik heyetten gelecek raporu bekleme kararı aldığı ifade edildi. 2016'da 2 milyon euro'ya Molde'den transfer edilen 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon ortasında uzatılmış ve kazancı 950 bin euro'dan 1.4 milyon euro'ya çıkmıştı. Geçen sezon 33 maça çıkan istikrarlı sağ bek, 4 gol 2 asistle oynadı.