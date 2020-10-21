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aksam.com.tr
  • 21 Ekim 2020 Çarşamba 19:03
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Loic Remy: Kariyerimde ilk kez hat-trick yaptığım için mutluyum

Loic Remy: Kariyerimde ilk kez hat-trick yaptığım için mutluyum

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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un deneyimli oyuncu Loic Remy, MKE Ankaragücü maçında üç gol atarak kariyerinde ilk kez "hat trick" yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Remy, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, MKE Ankaragücü karşısında üç gol atarak kariyerinde bir ilki yaşadığını belirtti.

Süper Lig'de oynamaktan keyif aldığını anlatan 33 yaşındaki futbolcu, "Mutluyum, kariyerimdeki ilk hat-trick oldu. Takımdaki en yaşlı oyunculardan biriyim. Atmosferi çok iyi görüyorum. Takımda iyi oyucular var. Kulübün benden büyük beklentileri var. Benim de kulüpten beklentilerim var. Bu kulübün hedefleri var. Bu hedeflere ulaşmak için bazı şeyleri değiştirmemiz lazım. Bunu zamanla göreceğiz." dedi.

"HER MAÇTA BEŞ GOL ATAMAYIZ"

Ligde 4 golü bulunduğunu aktaran Fransız forvet, "Ligde gol konusunda bir hedefim yok. Atabildiğim kadar gol atmak, takıma katkı sağlamak istiyorum. Ne kadar çok atarsam o kadar mutlu olurum. Bizim için esas olan daha iyi oynamak. Son maçta savunma anlamında sıkıntılar olduğunu gördük. Bunu bir an önce çözmemiz lazım. Her maçta beş gol atamayız." diye konuştu.

"BİRLİKTE HAREKET EDERSEK BAŞARI GELİR"

Teknik direktör Stjepan Tomas'ın genç ve yetenekli olduğunu, kendilerinin takım olmayı başarmaları gerektiğinin altını çizen deneyimli forvet, "Birlikte hareket edersek sorun yaşamayız. Kaliteli bir kadro olabiliriz ama bireysel başarılı olamayız. Birlikte takım halinde hareket edersek başarıyı yakalayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

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