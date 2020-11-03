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aksam.com.tr
  • 03 Kasım 2020 Salı 07:54
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Loic Remy Galatasaray'ın kapısından dönmüş

Loic Remy Galatasaray'ın kapısından dönmüş

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Milliyet

Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor, Kayserispor'u Loic Remy'nin golüyle 1-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Dünya yıldızı Remy çıktığı 7 maçta attığı 6 golle lige şimdiden damgasını vurdu. Süper Lig devinde ise Remy pişmanlığı yaşanıyor.

Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor kendi sahasında Kayserispor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, 33. dakikada Loic Remy'nin attığı golle sahadan 3 puanla ayrıldı. Fransız futbolcu bu golle birlikte ligdeki gol sayısını da 6'ya yükseltti.

Karadeniz temsilcisi ligin ilk 2 haftasında aldığı yenilgilerin ardından oynadığı 5 maçta 11 puan toplayarak çıkışa geçti. Rizespor'un golcüsü Loic Remy de son 5 maçta attığı 6 golle takımı sırtladı. Çaykur Rizespor formasıyla 7 haftada 6 gol atarak klasını gösteren Loic Remy’nin performansı Galatasaray’ın pişmanlığı oldu.

Fransız golcü, 2018-2019 sezonunun devre arasında gündeme gelmiş, anlaşma sağlanmasına rağmen vazgeçilmişti. Önceliği Alan ve Pato’ya veren Galatasaray son dakikada Diagne ve Mitroglou ile anlaşma sağlamıştı.

Galatasaray, Gomis sonrası ne Diagne’den beklediğini bulabildi ne de Mitroglou’dan... 2 sene önce, 31 yaşında iken Galatasaray’la anlaşmasına rağmen transferi gerçekleşmeyen Remy henüz bitmediğini gösterirdi.

Sarı-kırmızılılara 1.5 seneliğine kiraladığı Mitroglou’nun maliyeti 4.1 milyon euroyu bulmuştu. Sarı-kırmızılılar 6 ay sonra futbolcuyu PSV’ye kiralamış ve yine de ücretinin önemli bir bölümünü üstlenmeye devam etmişti.

15.5 milyon euroya Kasımpaşa’dan transfer edilen Diagne ise yarattığı hayal kırıklığından sonra Brugge’a kiralanmış ve burada da tutunamamıştı. Diagne geri döndükten sonra bu sezon da eleştirilmeye devam ediyor. Bu durum da Remy pişmanlığını üst seviyelere çıkarıyor.

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