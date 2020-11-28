Loic Remy, Galatasaray maçıyla sahalara dönüyor

Golcü oyuncu, Atmacalar'ın hocası Stjepan Tomas'ın bu maçtaki en önemli kozu olacak. Bu arada Rizespor'da Başkan Hasan Kartal çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Sarı-Kırmızılılar'dan daha iyi olduklarını belirten Kartal, "Galatasaray ile takımımızı karşılaştırdığımızda, biz aşağıda değiliz. Şu aşamada bir tık yukarıdayız. Galatasaray iyi bir takım ama sporcuları değerlendirdiğimizde, biz daha iyi durumdayız" dedi.
Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi '10 numarası' Arjantinli Diego Armando Maradona'nın ölümünün ardından servetine ilişkin basında çeşitli haberler çıkarken, 60 yaşında hayatını kaybeden Maradona'ya yakın bir gazeteci efsane futbolcu için "Fakir öldü" dedi.
Devre arası transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray'ın hedeflerinden biri de 10 numara transferi. Sarı-Kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Younes Belhanda'nın yerine Max Meyer'i kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Teknik direktör Fatih Terim, Alman yıldızın mutlaka transfer edilmesini istiyor.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında yarın derbide Beşiktaş'ı konuk edecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçındaki performansıyla beğeni toplayan Kerem Aktürkoğlu'na daha fazla şans verme kararı aldı.
Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesi kesenin ağzını açtı. Kadıköy'den galibiyetle dönülmesi halinde futbolculara kişi başı 30 bin TL prim dağıtılacak.
Fenerbahçe'nin başarılı golcüsü Papiss Cisse'nin Süper Lig'de gol atamadığı ender takımlardan biri de Beşiktaş. Tecrübeli forvet, hocası Erol Bulut'a derbide gol sözü verdi.