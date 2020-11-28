Loic Remy, Galatasaray maçıyla sahalara dönüyor

Koronavirüs tedavisinin ardından hazır hale gelen Çaykur Rizespor'un başarılı golcüsü Loic Remy, bu akşam oynanacak Galatasaray maçında sahada olacak.

Golcü oyuncu, Atmacalar'ın hocası Stjepan Tomas'ın bu maçtaki en önemli kozu olacak. Bu arada Rizespor'da Başkan Hasan Kartal çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Sarı-Kırmızılılar'dan daha iyi olduklarını belirten Kartal, "Galatasaray ile takımımızı karşılaştırdığımızda, biz aşağıda değiliz. Şu aşamada bir tık yukarıdayız. Galatasaray iyi bir takım ama sporcuları değerlendirdiğimizde, biz daha iyi durumdayız" dedi.