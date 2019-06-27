Llorente Aslan olur

AKŞAM

MBAYE Diagne’yi satmak için görüşmeler yapan Galatasaray, takviyeler listesinde çalışmayı da ihmal etmiyor. İspanyol basınında, Tottenham’la sözleşme uzatmayan 34 yaşındaki İspanyol golcü Fernando Llorente’nin, gelen birçok teklif arasından Galatasaray’ı seçeceğini konuşuluyor. Bu sezon 35 resmi karşılaşmada 8 gol ve 5 asist yapan Fernando Llorente, Şampiyonlar Ligi’nde bir kez daha boy göstermeyi, daha cazip buluyor. Tecrübeli forvet oyuncusu, kariyerinin en parlak günlerini A.Bilbao’da yaşamıştı. Sarı-Kırmızılılar, İspanyalı Fernando Llorente dışında, başka isimlerle de görüşüyor.