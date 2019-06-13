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13 Haziran 2019 Perşembe 12:33 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:39

Ljubomir Fejsa Fenerbahçe'de

Ljubomir Fejsa Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, bir süredir peşinde olduğu Ljubomir Fejsa ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, Benfica’nın başarılı orta sahalarından Ljubomir Fejsa ile 3 yıllığına anlaştı. Sarı-lacivertlilerin 30 yaşındaki oyuncuya kasasından çıkacak bonservis bedeli ile 3 milyon Euro olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon ligde başarılı bir grafik sergileyemeyen ve ligi 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe, transfere hızlı başlamaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın yönetime ilettiği isimlerin başında yer alan ve Benfica’da forma giyen Fejsa ile sarı-lacivertliler mutlu sona ulaştı. Oyuncuya yıllık 1.7 milyon Euro garanti para ile 3 yıllık anlaşama sunan Fenerbahçe, Portekiz ekibine ise 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-lacivertliler öte yandan Fejsa’nın kontratında, 300 bin Euro’yu aşmamak kaydıyla bonuslar da koymaya hazırlandığı öğrenildi.

(Ajansspor)

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