Ljubisa Tumbakovic: Türkiye kaliteli ve değerli oyunculara sahip

Sırbistan'ın teknik patronu Ljubisa Tumbakovic, 2-2 sona eren Türkiye maçını değerlendirdi.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 4. maçında Türkiye deplasmanında 2-2 berabere kalan Sırbistan’da Teknik Direktör Ljubisa Tumbakovic, maçın ardından konuştu. Tumbakovic, “Gerektiği kadar iyi oynayamadık.” dedi.

İkinci yarı iyi oynayamadıklarını kaydeden Tumbakovic, "Skoru neden koruyamadığımızdan ziyade neden skor bu duruma geldi diye sormamız gerekiyor. Türkiye çok kaliteli, değerli bir takım. İlk yarı daha öndeydik. Bu morali ve konsantrasyonu tutamadık. Bazı oyuncularımız sakattı ve bazı isimler sakatlandı. Gerektiği kadar iyi oynayamadığımızı düşünüyorum. Yine de sonuç ortada." ifadelerini kulandı.

Yine pes etmedik, yine sonunu getiremedik: 2-2