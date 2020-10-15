Ljubisa Tumbakovic: Türkiye kaliteli ve değerli oyunculara sahip

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 4. maçında Türkiye deplasmanında 2-2 berabere kalan Sırbistan’da Teknik Direktör Ljubisa Tumbakovic, maçın ardından konuştu. Tumbakovic, “Gerektiği kadar iyi oynayamadık.” dedi.
İkinci yarı iyi oynayamadıklarını kaydeden Tumbakovic, "Skoru neden koruyamadığımızdan ziyade neden skor bu duruma geldi diye sormamız gerekiyor. Türkiye çok kaliteli, değerli bir takım. İlk yarı daha öndeydik. Bu morali ve konsantrasyonu tutamadık. Bazı oyuncularımız sakattı ve bazı isimler sakatlandı. Gerektiği kadar iyi oynayamadığımızı düşünüyorum. Yine de sonuç ortada." ifadelerini kulandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Düşmez, pandemi sonrasında ilk kez milli maçta taraftarların yer almasıyla ilgili, "Bu kadar az seyirci bile bir motivasyon kaynağı. Hele ki kendi sahanızda oynadığınız maçlar da seyirciler çok daha değerli. Futbol onlarla güzel. Biz TFF olarak mümkün olduğu kadar seyirci sayısının artmasından yanayız" dedi.
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