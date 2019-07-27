Eljif Elmas: Cristiano Ronaldo'dan korkmuyorum

Fenerbahçe'den 16 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'ye transfer olan Elif Elmas, düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda oldu. Genç futbolcuya yeni sezon öncesi Juventus - Napoli rekabeti üzerinden Cristiano Ronaldo sorusu yöneltildi.
"RONALDO'DAN KORKMUYORUM"
Elif Elmas, yeni sezonda Cristiano Ronaldo karşılaşacağı yönündeki hatırlatmaya; "Ronaldo'nun futbol dünyasında çok büyük bir ağırlığı var. Ancak benim korkum yok. Juventus ile Napoli arasındaki rekabet bu sezon yine zorlu olacaktır. Bu özel rekabeti bana anlattılar." yanıtını verdi.
"ANCELOTTI'DEN ÖĞRENECEĞİM ÇOK ŞEY VAR"
Genç futbolcu Napoli'de Ancelotti'den öğreneceği çok şeyler olduğunu da söyleyerek, "Ancelotti ile birçok konu hakkında konuştuk. Bana çok şey öğreteceğnden eminim. Onunla çalışacağım için çok mutluyum. Genç ve gelişime açık bir futbolcuyum. Daha fazla gelişmek için çok çalışıyorum. Ancelotti'nin talimatlarını izleyeceğim. Hangi pozisyonda görev verirse versin, elimden geleni yapmak için hazır olacağım." ifadelerini kullandı.
(Futbol Arena)
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