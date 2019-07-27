  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:57
  • |
  • 27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:00

Eljif Elmas: Cristiano Ronaldo'dan korkmuyorum

Eljif Elmas: Cristiano Ronaldo'dan korkmuyorum

Paylaş

Napoli'nin yeni transferi Elif Elmas, Cristiano Ronaldo ile ilgili kendisine yöneltilen soruya cevap verirken, korkusunun olmadığını söyledi.

Fenerbahçe'den 16 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'ye transfer olan Elif Elmas, düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda oldu. Genç futbolcuya yeni sezon öncesi Juventus - Napoli rekabeti üzerinden Cristiano Ronaldo sorusu yöneltildi.

"RONALDO'DAN KORKMUYORUM"

Elif Elmas, yeni sezonda Cristiano Ronaldo karşılaşacağı yönündeki hatırlatmaya; "Ronaldo'nun futbol dünyasında çok büyük bir ağırlığı var. Ancak benim korkum yok. Juventus ile Napoli arasındaki rekabet bu sezon yine zorlu olacaktır. Bu özel rekabeti bana anlattılar." yanıtını verdi.

"ANCELOTTI'DEN ÖĞRENECEĞİM ÇOK ŞEY VAR"

Genç futbolcu Napoli'de Ancelotti'den öğreneceği çok şeyler olduğunu da söyleyerek, "Ancelotti ile birçok konu hakkında konuştuk. Bana çok şey öğreteceğnden eminim. Onunla çalışacağım için çok mutluyum. Genç ve gelişime açık bir futbolcuyum. Daha fazla gelişmek için çok çalışıyorum. Ancelotti'nin talimatlarını izleyeceğim. Hangi pozisyonda görev verirse versin, elimden geleni yapmak için hazır olacağım." ifadelerini kullandı. 

(Futbol Arena)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Tarihi maçta Atletico Madrid, Real Madrid'i 7-3 mağlup etti

title

Lazio ve Lille kulübünün yetkilileri İstanbul'da Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile görüşecek

title

Ahmet Çalık'ın talipleri artıyor

Kaçan Boğa, Sahiplerine Zor Anlar Yaşattı!

SPOR GÜNDEMİ

Süper Lig'de flaş transfer!
Süper Lig'de flaş transfer!

Süper Lig'de flaş transfer!

Kasımpaşa, Mustafa Pektemek ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Mustafa Pektemek, Kasımpaşa'nın Avusturya kampına katıldı.

Fenerbahçe devreye girdi
Fenerbahçe devreye girdi

Fenerbahçe devreye girdi

CİMBOM, Radamel Falcao’ya yoğunlaşırken ezeli rakibi Fenerbahçe’nin de tecrübeli futbolcu için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

Kjaer'den sonra o da geliyor
Kjaer'den sonra o da geliyor

Kjaer'den sonra o da geliyor

Fenerbahçe, Simon Kjaer’i 1 yıllığına kiralamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim, Kjaer’in vatandaşı Zanka’yı da kadroya katıp defansa Viking duvarı örmek istiyor!

Abdullah Avcı istedi transfer bitiyor
Abdullah Avcı istedi transfer bitiyor

Abdullah Avcı istedi transfer bitiyor

Savunmanın sağını Douglas’la güçlendiren Beşiktaş, stoper transferi için de 3 ismi listesine aldı.

Amansız takip! Tanzanya'ya bile gitmişler...
Amansız takip! Tanzanya'ya bile gitmişler...

Amansız takip! Tanzanya'ya bile gitmişler...

Belçika’nın Genk kulübüyle bir süredir Samatta transferi için pazarlık halinde olan Galatasaray’ın, 26 yaşındaki golcüyü 6 aydır takip ettiği, Terim’in milli maç için Tanzanya’ya bile temsilci gönderdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'ye Fransız tank! Görüşmeler başladı
Fenerbahçe'ye Fransız tank! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'ye Fransız tank! Görüşmeler başladı

Ünlü spor gazetesi L’Equipe, sportif direktör Comolli’nin Saint Etienne’in ön liberosu Yann M’Vila ile görüşüp ona 3 milyon euro ve bonuslar içeren 4 yıllık bir teklifte bulunduğunu iddia etti. 29 yaşındaki savunma oyuncusuna West Ham da talip.

Lig başlamadan Florya'ya gelecek
Lig başlamadan Florya'ya gelecek

Lig başlamadan Florya'ya gelecek

Galatasaray'da Emre Mor belirsizliği sürüyor...
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.