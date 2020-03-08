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aksam.com.tr
  • 08 Mart 2020 Pazar 10:35
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  • 08 Mart 2020 Pazar 10:35

Ljajic'in o hareketi sonrası yönetim kararını verdi

Ljajic'in o hareketi sonrası yönetim kararını verdi

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Beşiktaş - Ankaragücü maçında attığı gol sonrası yaptığı hareketle gündem olan siyah beyazlıların 10 numarası Adem Ljajic hakkında yönetimden son dakika kararı... İşte Beşiktaş'ta yaşanan Ljajic gelişmesinin detayları...

Beşiktaş - Ankaragücü maçında takımının ikinci golünü atarak uzun süren gol sessizliğini bozan Adem Ljajic’in, gol sevincinde kulaklarını tıkayıp, ‘konuşun’ dercesine el işareti yapması, siyah-beyazlıların gündemine damgasını vurdu.

Ancak yönetim ve teknik heyet, bu tepkinin üzerinde çok fazla durmayacak. Daha önce Oğuzhan Özyakup’un da böyle bir tepki göstermesiyle başlayan soğukluk, oyuncuyu takımdan kopma noktasına götürmüştü. Bu yaşananlardan tecrübeli olan yönetim, deyim yerindeyse Ljajic’i koruma altına alacak.

Maç sonrasında durum değerlendirmesi yapan siyah-beyazlıların, “Adem uzun zamandır gol atamıyordu. Sezona istediği gibi başlayamadı. Hastalıktan yeni çıktı. Medyada ve sosyal medyada yapılan eleştirilere çok üzüldü. Futbolcular böyle dönemlerinde bu tarz tepkiler gösterebilir. Bu tür olaylardan sonra oyuncuları uyarmak gerekir, Fakat kaybetmemek de önemli... Çünkü biz bunu Oğuzhan’da da yaşandık. Ligde kalan maçlarda takımdaki her oyuncuya ihtiyacımız var. Üzerinde çok durmamak lazım” diye konuştukları bildirildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da bu konu üzerinde fazla durulmaması gerektiğini söylediği vurgulandı. Daha önce Burak Yılmaz’ın gösterdiği tepkileri büyütmek yerine aile içerisinde çözmeyi tercih eden Yalçın, Adem Ljajic’in bu durumuyla yine bizzat kendisi ilgilenecek. Sergen Yalçın’ın, Ljajic’in performansının daha da artması için kurmaylarına talimat verdiği bildirildi. (Milliyet)

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