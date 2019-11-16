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  3. Ljajic'e, Rus devi Lokomotiv Moskova talip oldu

Ljajic'e, Rus devi Lokomotiv Moskova talip oldu

Ljajic'e, Rus devi Lokomotiv Moskova talip oldu

Beşiktaş’ın yıldız 10 numarası Adem Ljajic’e, Rusya Premier Lig ekibi talip oldu. 28 yaşındaki futbolcuyu uzun süredir takip eden Lokomotiv’in, ara transfer dönemi öncesinde Beşiktaş’ın kapısını resmen çalması bekleniyor. Yönetimin, oyuncusu için belirlediği rakamın ise 10 milyon Euro olduğu konuşuluyor.

Beşiktaş formasıyla bu sezon çıktığı 13 karşılaşmada 2 gol ve 5 asistlik performans ortaya koyan Adem Ljajic’e, Rusya Premier Lig ekibi Lokomotiv Moskova talip oldu.

28 yaşındaki futbolcuyu bu sezon uzun süredir takip eden Rus temsilcisinin, oyuncunun menaceriyle ilk teması kurduğu bildirildi. Rusya Ligi’nde Zenit’in ardından ikinci sırada bulunan Lokomotiv’in, devre arası transfer dönemi öncesinde Beşiktaş’la masaya oturacağı öğrenildi.

Siyah-Beyazlılar’ın yeni sezon öncesinde İtalya Serie A ekibi Torino’dan 6.5 milyon Euro’luk bonservisini 30 taksitle aldığı tecrübeli futbolcu için yönetimin, kapıyı 10 milyon Euro’dan açması bekleniyor.

Sırada Vida var...

Siyah-Beyazlılar’da göreve gelmesinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Nur Çebi, kulübün mali durumu sebebiyle değerini bulan futbolcularla yollarını ayırabileceklerini duyurmuştu. Başarılı yöneticinin bu sözlerinin ardından takımın bir diğer yıldızı Domagoj Vida’yla da birçok kulübün ilgilendiği kaydedildi. Beşiktaş Yönetimi’nin, gelecek teklifleri teknik direktör Abdullah Avcı’yla birlikte değerlendirip sonrasında ara transferde yol haritasını bu şekilde belirleyeceği ifade edildi.

(Fanatik)


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