Ljajic köprüleri attı

AKŞAM
Koronavirüs salgını sonrasında futbol ekonomisi de çöktü. Dünyanın hemen hemen her liginde kulüpler, oyuncularından maaş indirimi talep ediyor. Bu ekiplerden biri de Beşiktaş... Ancak herkesle yapılan görüşmeler olumlu geçmiyor. Bunlardan biri de Adem Ljajic...
Kartal’dan senelik 2 milyon 250 bin euro garanti ücret alan yıldız futbolcu, maaşını hiçbir koşulda indirmeyeceğini Siyah-Beyazlı yönetime iletti. Boşnak basını, “Adem Ljajic’le Beşiktaş arasındaki ilişkiler yıkıldı” başlığını attı. İtalya basınından “vocegiallorossa” sitesi ise, “Ljajic, kendisine yapılan indirim teklifini geri çevirdi.
Hiçbir şekilde alacağı paranın azalmasını istemiyor” ifadelerini kullandı. Yıldız orta saha oyuncusuyla İtalya Ligi’nden bazı takımların ilgilendiği kaydedildi. Beşiktaş, bu koşullar altında onu satmak zorunda kalabilir.
BERLIN'İN ÇOCUKLARI
Öte yandan Bayern Münih’li Jerome Boateng, Beşiktaş’taki kardeşi Kevin Prince ve gelecekleriyle ilgili konuştu. Jerome, “Kariyerimi Olimpiyat Stadı’nda tamamlamak rüya olur” dedi. Hertha Berlin yöneticisi Preetz ise “Berlin’e dönme istekleri beni mutlu etti” açıklamasını yaptı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatİh Terim, Aslan'in transfer politikasını belirledi. Yabancı oyunculara gelen iyi tekliflerin değerlendirilmesini tavsiye eden Fatih Hoca, Fernando Muslera'yı ise ‘Demirbaş' listesine yazdı. Hedef yeni sezonda yerli ağırlıklı bir kadro oluşturmak.
Danimarka'nın en deneyimli yan hakemlerinden biri olan Henrik Sonderby, Sarı-Lacivertli taraftarlar ile ilgili konuştu.
Boşnak basını, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusunun maaş indirimine yanaşmadığını belirtti. Önümüzdeki sezon büyük bir ihtimalle Siyah-Beyazlılar'dan ayrılacağı vurgulandı.
Bjelica ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de gündemdeki diğer isim Alanya'nın hocası Erol Bulut... Sarı- Lacivertliler'in listesinde Bulut, en az Hırvat çalıştırıcı kadar ciddi bir aday olarak gösteriliyor.
Hem gelecek vaad eden hem de ucuz maliyetli isimleri kadrosuna katmayı hedefleyen Siyah Beyazlılar, Danimarka temsilcisi Hobro IK takımında görev yapan ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Emmanuel Sabbi'yi listesine almıştı.
Fenerbahçe ve Kosova Milli Takımı formaları ile devlerin ilgi odağı olan Vedat Muriqi'nin aklı gelen cazip tekliflerde kaldı.
İngiliz basınındaki haberlere göre; Kırmızılar, Trabzonspor'un genç fi le bekçisini birinci transfer hedefi olarak belirledi.