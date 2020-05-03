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aksam.com.tr
  • 03 Mayıs 2020 Pazar 08:00
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  • 03 Mayıs 2020 Pazar 09:41

Ljajic köprüleri attı

Ljajic köprüleri attı

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Boşnak basını, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusunun maaş indirimine yanaşmadığını belirtti. Önümüzdeki sezon büyük bir ihtimalle Siyah-Beyazlılar'dan ayrılacağı vurgulandı.

AKŞAM

Koronavirüs salgını sonrasında futbol ekonomisi de çöktü. Dünyanın hemen hemen her liginde kulüpler, oyuncularından maaş indirimi talep ediyor. Bu ekiplerden biri de Beşiktaş... Ancak herkesle yapılan görüşmeler olumlu geçmiyor. Bunlardan biri de Adem Ljajic...

Kartal’dan senelik 2 milyon 250 bin euro garanti ücret alan yıldız futbolcu, maaşını hiçbir koşulda indirmeyeceğini Siyah-Beyazlı yönetime iletti. Boşnak basını, “Adem Ljajic’le Beşiktaş arasındaki ilişkiler yıkıldı” başlığını attı. İtalya basınından “vocegiallorossa” sitesi ise, “Ljajic, kendisine yapılan indirim teklifini geri çevirdi. 

Hiçbir şekilde alacağı paranın azalmasını istemiyor” ifadelerini kullandı. Yıldız orta saha oyuncusuyla İtalya Ligi’nden bazı takımların ilgilendiği kaydedildi. Beşiktaş, bu koşullar altında onu satmak zorunda kalabilir.

BERLIN'İN ÇOCUKLARI

Öte yandan Bayern Münih’li Jerome Boateng, Beşiktaş’taki kardeşi Kevin Prince ve gelecekleriyle ilgili konuştu. Jerome, “Kariyerimi Olimpiyat Stadı’nda tamamlamak rüya olur” dedi. Hertha Berlin yöneticisi Preetz ise “Berlin’e dönme istekleri beni mutlu etti” açıklamasını yaptı.

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