Ljajic Denizlispor maçına yetiştirilmeye çalışıyor

Hürriyet

Beşiktaş'ta Ljajic'i eski formuna döndürmek için harekete geçildi, ekstra idman ve diyet hazırlanıyor.

Beşiktaş'ta 3. sezonunu geçiren beni karıştırmasın." Adem Ljajic'in ilk 2 sezonki performansının çok altında bir görüntü vermesi üzerine Sergen Yalçın kolları sıvadı. Ligdeki oynanan Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor ve G.Birliği maçlarıyla Avrupa Ligi'ndeki Rio Ave mücadelesinde skora katkı yapamayan Sırp futbolcu için yönetimle görüşen Yalçın'ın Ljajic ile kendisinin ilgileneceğini söylediği öğrenildi.

10 GÜNLÜK PROGRAM

Bu gelişmelerin ardından kilo alma problemi de yaşayan Ljajic'e hem ekstra antrenman hem de diyet programı belirleniyor. Yardımcı antrenör Murat Şahin'in de ekstra antrenmanlarda yanında olacağı yıldız futbolcu için 10 günlük ekstra program hazırlandı. Beşiktaş'ın Torino'dan 6.5 milyon Euro'ya aldığı Ljajic ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

KARTAL'DA SAKAT OYUNCULAR CAN SIKIYOR

Beşiktaş'ta eksiklerin çokluğu düşündürüyor. Hasic'in sol uyluk, Atakan'ın isi sağ diz arka adesinde ağrı var. Ljajic salonda çalışırken, N'Koudou'nun sakatlığı sürüyor, Mensah da karantida ve N'Koudou ile Denizli'de yok. Atakan ve Hasic'in oynaması zor. Ljajic ise Denizli'ye götürülecek.