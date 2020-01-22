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  • 22 Ocak 2020 Çarşamba 09:07
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  • 22 Ocak 2020 Çarşamba 09:09

Ljajic ayrılık için menajerine yetki verdi! Gidiyor...

Ljajic ayrılık için menajerine yetki verdi! Gidiyor...

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Beşiktaş taraftarın kötü performansına tepki gösterdiği Boşnak asıllı 10 numara Adem Ljajic, kendisine Serie A’da kulüp bulması için menajerine yetki verdi. Siyah beyazlı yönetim de transfer için açık kapı bıraktı.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak siyah-beyazlılarda geçiren ve Haziran ayında 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya dahil edilen Adem Ljajic, bu sezon bir türlü kendisinden beklenenleri sahaya yansıtamadı.

Son olarak Demir Grup Sivasspor maçında ıslıklanarak oyundan çıkan deneyimli ismin menajerine yetki vererek kendisine İtalya'da kulüp aramasını istediği kaydedildi.

Geçmişte Fiorentina, Roma, İnter ve Torino formalarıyla Çizme'de boy gösteren Ljajic için yönetim de transfer tekliflerine açık kapı bırakmış durumda. Boşnak asıllı futbolcunun devre arasında henüz teklif almadığı ve arayışta olduğu belirtildi.

Bu sezon 21 maçta forma giyen yıldız futbolcu 4 gol, 5 asiste imza attı. Adem Ljajic toplamda ise Beşiktaş'ta 53 resmi maçta çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 13 gol atarken, 18 de asist yaptı.

(Sabah)

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