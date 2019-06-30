'Liverpool'u değil Fener'i seçti'

ÖZEL HABER | ORÇUN ÖZATEŞ

FENERBAHÇE ile 3 yıllık bir anlaşmaya varan Max Kruse’yi, RTL muhabiri Thomas Wagner anlattı: Kruse havalı bir kimliğe sahip. Ama çok zeki bir oyuncu. Çok hızlı bir oyuncu değil. Ama saha içindeki boşlukları iyi görebilen bir lider. Sol ayağını etkili kullanabiliyor. Onun sahadaki oyun tarzı bir ‘kumarbaz’ gibidir. Almanya’da takımın saha içindeki liderliğini elinde bulunduran oyunculara, ‘Kumarbaz’ diyoruz. Werder Bremen forması altında kendine bir kimlik oluşturdu. Uzun yıllar Bremen’in kaptanıydı.

PARA iŞLERiNDE DE ÇOK ÇOK ZEKi

Werder Bremen taraftarı onu çok seviyordu. Avrupa’nın en iyi takımları arasında yer alan Liverpool’dan kendisine bir teklif vardı. Fenerbahçe de uzun zamandır Kruse ile ilgileniyordu. İlk başta Kruse’nin tercihini Türkiye’den yana kullanacağına hiç inanmıyordum. Benim açımdan sürpriz bir karar oldu. Fenerbahçe’de de iyi bir para kazanacak. Aynı zamanda çok iyi poker oyuncusudur. Kesinlikle kumarbaz değildir. Profesyonel poker turnuvalarında çok iyi işler çıkarıyor. Başarılı sonuçlar alıyor. Futbolda olduğu gibi para yönetme işinde de çok zeki. Fenerbahçe iyi bir transfere imza attı.

LAKABI NUTELLA CANAVARI

Öte yandan 31 yaşındaki başarılı oyuncunun kahvaltılarda en sevdiği yiyecek Nutella. Alman futbolcuyla ilgili basında yer alan haberlerde kahvaltıda çok fazla nutella tükettiği yer alıyor. Arkadaşlarının kendisine “Nutella Canavarı” lakabını taktığı belirtiliyor. Başarılı oyuncu kamplarda kesinlikle yanına nutella alıyor. Kruse sigara içmiyor, fakat nargileyi çok seviyor. M’Gladbach’tan Kruse’un takım arkadaşı olan Kramer ise 2018 yılında yıldız futbolcu için, “Dürüst ama çılgın birisi. Arabayı çok hızlı sürüyor ve taksiye çok fazla para harcıyor” diye kullandı

75 BiN EUROYU TAKSiDE UNUTTU

YILDIZ futbolcu, poker masasında kazandığı parayı takside unutmasıyla da Alman basınında günlerce yer almıştı. Max Kruse, pokerden kazandığı 75 bin euroyu takside unutunca Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, “Kruse yine profesyonel davranmadı. Sorumluluklarını bilen futbolculara ihtiyacım var” diyerek oyuncuyu kadrodan çıkarmıştı.