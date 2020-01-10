Liverpool'dan Uğurcan için Karius artı para teklifi

Ara transfer döneminin açılmasıyla hareketlilik tam gaz devam ediyor...
İngiltere Premier Lig lideri Liverpool bu kapsamda Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır için Karius'un da içinde yer aldığı bir teklif sundu. Liverpool'un aklı fikri Trabzonspor'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır'da...
KARIUS TEKLİFİ
Premier Lig devi, Trabzonspor'a Uğurcan Çakır'ın bonservisi karşılığında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Loris Karius'u teklif etti. Liverpool, Loris Karius'un dışında 10 milyon Euro'ya yakın bir bonservis de önerdi.
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