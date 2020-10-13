Liverpool'dan Uğurcan Çakır atağı

SPOR GÜNDEMİ

3 Büyükler'in zararı 110 milyon TL 3 Büyükler'in zararı 110 milyon TL Spor kulüpleri arasında halka açık olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, üç aylık bilançolarını açıkladı.

Ruslar beraberliğe sevindi Ruslar beraberliğe sevindi Rus basını, Milli Takımımız karşısında aldığı 1 puanın mutluluk verici olduğunu yazdı ve "Rusya ikinci yarıda adeta çöktü. Bizi yenilgiden kaleci Shunin kurtardı" denildi.

Hagi çıldırdı! 'San Marino'ya benzemeye başladık' Hagi çıldırdı! 'San Marino'ya benzemeye başladık' Romanya'nın Norveç'e 4-0 yenilmesi Galatasaray ve dünya futbolunun efsane ismi Gheorghe Hagi'yi çıldırttı.

'Şampiyon ilan edilmemiz dezavantaj' 'Şampiyon ilan edilmemiz dezavantaj' Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, “Kadronun şu anda şampiyon ilan edilmesi bizim için dezavantaj. İki veya 2.1 puan ortalaması şampiyon yapacaktır” dedi.

Rodrigues'te sıcak saatler: Sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor Rodrigues'te sıcak saatler: Sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor Fenerbahçe'nin 2019 yazında Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad'dan iki yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues'de sıcak saatler yaşanıyor. Yıldız futbolcu, kontratını feshetmeye hazırlanıyor.