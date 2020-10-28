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aksam.com.tr
  • 28 Ekim 2020 Çarşamba 07:10
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Liverpool'dan sonra Manchester United da Ozan Kabak'ı istiyor

Liverpool'dan sonra Manchester United da Ozan Kabak'ı istiyor

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Sakatlanıp sezonu kapatan Virgil van Dijk'ın yerine Ozan Kabak'ın isteyen Liverpool'dan sonra bir başka İngiliz devi Mancheser United da milli stoperimizin peşine düştü.

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Everton karşısında sakatlanarak sezonu kapatan yıldız stoperi Virgil van Dijk'ın yerini Schalke forması giyen milli yıldızımız Ozan Kabak ile doldurmak isterken bir başka İngiliz devinin daha devrede olduğu aktarıldı. İtalya'dan Calcio Mercato'nun haberine göre Inter ve Milan'ın da istediği oyuncu için Manchester United, devreye girmiş durumda.

SOLSKJAER ÇOK İSTİYOR

Uzun dönemdir savunmada yaşanan sıkıntıları çözememiş olan Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer, Schalke forması giyen milli yıldızımızı kadrosunda görmek istiyor. Liverpool'un görüşmelere başladığı Ozan'ı 22 milyon Euro'luk bir teklifle kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti ama Alman basını, bunun pek mümkün olmayacağı görüşünde.

SCHALKE EN AZ 35 MİLYON EURO İSTİYOR

SPORT1, Liverpool ile daha önce de görüşen Schalke'ye resmi bir teklif iletilmediğini belirtirken devre arasındaki olası bir transfer için de Schalke'nin 35 milyon Euro'nu altındaki teklifleri dikkate almayacağını belirtti.

MILANO DEVLERİ DE PEŞİNDE

İngiltere'de Liverpool ve Manchester United arasındaki olası bir transfer yarışının baş aktörü olabilecek Ozan için Milano'nun devlerinin de rekabet halinde oldukları ifade ediliyor. Milan, Ozan Kabak'ı çok daha önceden beri kadrosuna katmak istemekte. Nitekim daha Galatasaray döneminde oyuncunun transfer edilmek istendiği belirtilmişti. Inter'de ise Antonio Conte, Milan Skriniar'ın Premier Lig'e gitme ihtimaline karşılık alternatifini Ozan Kabak olarak belirlemişti.

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