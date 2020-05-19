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aksam.com.tr
  • 19 Mayıs 2020 Salı 16:00
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  • 19 Mayıs 2020 Salı 16:41

Liverpool'da Loris Karius'a takımla çalışma izni çıkmadı

Liverpool'da Loris Karius'a takımla çalışma izni çıkmadı

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Beşiktaş ile sözleşmesini feshedip Liverpool'a dönen Loris Karius, takımın kayıtlı futbolcuları arasında yer almaması sebebiyle takımla çalışmalara katılamayacak. Alman kaleci hazırlıklarını bireysel olarak sürdürecek.

Beşiktaş'ın Liverpool'dan iki sezonluk kiraladığı fakat alacakları nedeniyle kiralık sözleşmesini fesheden Loris Karius, İngiliz ekibine geri döndü.

İngiltere Premier Lig ekipleri antrenmanlara başlamaya hazırlanırken Loris Karius'un takımla çalışamayacağı belirtildi.

Liverpool Echo'nun haberine göre takımın Premier Lig kadrosuna kayıtlı olmayan Alman kaleci, takım çalışmalarında yer alamayacak ve hazırlıklarını bireysel olarak sürdürebilecek.

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