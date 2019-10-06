'Liverpool'a dönebilirim'

AKŞAM

BEŞİKTAŞ’IN Alman kalecisi Loris Karius, The Guardian’a verdiği röportajda gelecek sezon yeniden Liverpool’da oynayabileceğini söyledi. Karius, Beşiktaş ile sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini ve Liverpool’a dönme ihtimaliyle birlikte İngiltere’de veya Almanya’da başka bir takımda oynayabileceğini dile getirdi. Alman futbolcu, “Sezon sonuna kadar kiralık sözleşmem var, sonrasını asla bilemezsiniz. Liverpool’a geri dönebilirim veya İngiltere’de başka bir takımda ya da Almanya’da, ülkemde devam edebilirim” dedi.

BAZI PROBLEMLERİMİZ VAR

Tecrübeli kaleci, “Premier Lig dünyanın en iyi ligi. Liverpool ile hala sözleşmem var, belki yeniden Liverpool için yeniden oynayacağım. Şimdiden bunu söylemek zor ama Liverpool olmaza, başka iyi bir takımda oynayacağıma eminim. Bu yüzden endişelenmiyorum. Burada geçirdiğim zamandan zevk alıyorum. Elbette İngiltere’de Liverpool’da oynadığınız zaman daha popülersiniz ama Beşiktaş da iyi bir kulüp. Geçen yıl geldiğimde sonuçlar genel olarak iyi olsa da kolay geçmedi. Şimdi de bazı problemlerimiz var” diye konuştu

O MAÇTA TOP SABUN GiBiYDi

Loris Karius, “Liverpool artık daha az gol yiyor. Her kaleci, böyle bir savunmanın arkasında rahat eder ama Adrian da iyi bir iş çıkarıyor” dedi. Karius, Slovan Bratislava maçında oynadıkları toptan şikayet ederek, “Şimdiye kadar oynadığım en kötü toptu. Sabun gibiydi. Maç topunun böyle bir turnuvaya uygun olmaması utanç verici” yorumunu yaptı. Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili konuşan Karius, “Artık onu düşünmüyorum. İnsanlar istediklerini söyleyebilirler, artık beni ilgilendirmiyor” ifadelerini kullandı.