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aksam.com.tr
  • 14 Aralık 2020 Pazartesi 02:12
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Liverpool'a bir çelme de Fulham'dan geldi

Liverpool'a bir çelme de Fulham'dan geldi

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İngiltere Premier Lig'deki 12. hafta maçında Liverpool, deplasmanda Fulham ile 1-1 berabere kaldı.

Son şampiyon Liverpool, Craven Cottage Stadı'nda Fulham'ın konuğu oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, Jamaikalı oyuncusu Bobby De Cordova-Reid'in 25. dakikada attığı golle Liverpool karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Liverpool'da kazanılan penaltıyı 79. dakikada gole çeviren Muhammed Salah, skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Puanını 25'e çıkaran Liverpool, averaj farkıyla Tottenham'ın arkasında ikinci sırada yer aldı. Fulham ise 8 puana yükseldi.

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