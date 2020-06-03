Liverpool ve Tottenham'a rağmen Uğurcan Çakır'ın tercihi Sevilla

Hem mali hem de sportif anlamda yarışın en kuvvetli adayı Liverpool olsa da başarılı file bekçisinin önceliğinin Sevilla olduğu öğrenildi.
Bunun en büyük sebebinin de tecrübeli eldivenin direkt oynayacağı bir takıma gitmek istemesi. Liverpool da dünyanın en iyi kalecileri arasında olan Alisson'un arkasında kalması muhtemel olan Uğurcan, Tottenham'da da Lloris ve Gazzaniga ile rekabet içinde olacak. Uğurcan, Sevilla'da ise gider gitmez as kaleci olabilir.
(Fanatik)
Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarına son noktayı koydu. Sportif Direktör Emre Belözoğlu, 15 gün önce Alanyaspor'un hocası Erol Bulut ile bir görüşme yaptı. Yapılan bu görüşmede prensip anlaşmasına varıldı. Bulut, yeni sezon için çalışmalara başladı.
Trabzonspor'un 1.3 milyon euroluk sözleşme teklifini kabul etmeyen ve Galatasaray ile görüşen Novak, Fenerbahçe'ye 1.8 milyon euroya ‘Evet' dedi. Başarılı oyuncu 500 bin euro da imza parası alacak.
Yusuf'un ardından Abdülkadir Ömür de Fransa'ya gidebilir... Pandemi sürecini fırsat bilen Nice, 20 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'a 17 milyon Euro (128.3 milyon TL) önerdi. Fırtına bu teklifi reddetti ve kapıyı 25 milyon Euro'dan açtı. Pazarlıkların kıran kırana devam ettiği öğrenildi.
Takımın 1 numaralı kalecisi olacağı bir takıma gitmek isteyen Uğurcan Çakır, Liverpool ve Tottenham'ın tekliflerine rağmen tercihini Sevilla'dan yana kullandı. Başarılı kalecinin bu kararı Trabzonspor yönetimini şaşırttı. Bordo-Mavililer, Uğurcan'ı Premier Lig ekiplerine satıp daha fazla gelir elde etmeyi planlıyordu.
Sezon sonunda takımdaki 4 kiralık yabancının (Onyekuru, Lemina, Seri, Andone) kontratı biterken, kiralık giden 4 yabancı (Maicon, Diagne, Babel, Ozornwafor) geri dönecek. En büyük sürpriz ise Belhanda'da yaşanabilir.
Inter Miami'nin teklifini reddeden Falcao, maaşında da yüzde 15 indirime gitti. Eski ünlü futbolcu Beckham, Galatasaray'ın tecrübeli forveti için teklif yapmış ancak reddedilmişti. 34 yaşındaki yıldız, Türkiye'de mutlu olduğunu söylerken “kesinti” talebini de kabul etti.
Siyah-Beyazlılar, futbol A takımının forma göğüs sponsorluğu için Beko ile anlaşma sağladığını önceki gün resmen duyurmuştu.