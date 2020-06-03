Liverpool ve Tottenham'a rağmen Uğurcan Çakır'ın tercihi Sevilla

Gideceği takımın 1 numaralı kalecisi olmak isteyen Uğurcan Çakır, Liverpool ve Tottenham'ın tekliflerine rağmen tercihini Sevilla'dan yana kullandı. Başarılı kalecinin bu kararı Trabzonspor yönetimini şaşırttı. Bordo-Mavililer, Uğurcan'ı Premier Lig ekiplerine satıp daha fazla gelir elde etmeyi planlıyordu.

Hem mali hem de sportif anlamda yarışın en kuvvetli adayı Liverpool olsa da başarılı file bekçisinin önceliğinin Sevilla olduğu öğrenildi.



Bunun en büyük sebebinin de tecrübeli eldivenin direkt oynayacağı bir takıma gitmek istemesi. Liverpool da dünyanın en iyi kalecileri arasında olan Alisson'un arkasında kalması muhtemel olan Uğurcan, Tottenham'da da Lloris ve Gazzaniga ile rekabet içinde olacak. Uğurcan, Sevilla'da ise gider gitmez as kaleci olabilir.

(Fanatik)