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Liverpool ve Napoli, adlarını son 16 turuna yazdırdı

Liverpool ve Napoli, adlarını son 16 turuna yazdırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 6. ve son maçları oynandı. E Grubu'nda Liverpool ve Napoli, adlarını son 16 turuna yazdırdı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında grup aşamasının son haftası, 2 karşılaşmayla başladı.

Kupanın son sahibi Liverpool, Salzburg deplasmanından Keita'nın 57 ve Salah'ın 58. dakikada kaydettiği gollerle 2-0 galip ayrıldı.

Cüneyt Çakır'ın yönettiği E Grubu'nun diğer mücadelesinde ise Napoli, Genk'i 4-0 yendi. Ev sahibi Napoli'nin gollerini Milik (3) ve Mertens attı.

Genk'te forma giyen 17 yaşındaki Vandevoordt, bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkan en genç kaleci oldu. Vandevoordt, 2016-17 sezonunda 18 yaşındayken Benfica kalesini koruyan Svilar'ın rekorunu kırdı.

Puanını 13'e çıkaran Liverpool lider, 12 puana sahip Napoli de 2. olarak son 16 turuna yükseldi. Grubu 3. sırada bitiren Salzburg ise yoluna UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda devam edecek.  (AA)


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