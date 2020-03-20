Liverpool Uğurcan'dan vazgeçmiyor! Tam 30 milyon Euro...

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan ve şu anda dünyanın en iyi takımı olarak lanse edilen İngiliz devi Liverpool'un, Uğurcan Çakır takibi sürüyor.
Kırmızılar'ın haber sitesi Anfield Watch, Ada devinin, genç kaleciyi transfer etmekte çok ısrarcı olduğunu yazdı. Haberde, Liverpool yetkililerinin, ülkemizde Başakşehir forması giyen eski Liverpool'lu Martin Skrtel'den de 23 yaşındaki eldiven hakkında bilgi aldığı iddia edildi. 30 milyon Euro... Slovak oyuncunun da Uğurcan hakkında olumlu referans verdiği kaydedildi. Hatırlanacağı üzere Başkan Ahmet Ağaoğlu, Liverpool'un yanı sıra birçok Avrupa devinin takibinde olan milli file bekçisi için kulübe 20 milyon Euro'luk resmi teklifin geldiğini açıklamıştı. Trabzonspor'un sezon sonunda Uğurcan için yapılan pazarlıkları 30 milyon Euro'dan açacağı da gelen haberler arasında.
(Fanatik)
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Son Devler Ligi şampiyonu Liverpool, Uğurcan Çakır'ı yakından takip ediyor. Kırmızılar'a yakın kaynaklar da Ada devinin, 23 yaşındaki kaleciyi transfer etmekte ısrarcı olduğunu belirtiyor.