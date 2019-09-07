Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7159
  • 6,3247
  • 277.474
  • 98987.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Liverpool, Uğurcan Çakır'ı sıkı takipte!

Liverpool, Uğurcan Çakır'ı sıkı takipte!

Liverpool, Uğurcan Çakır'ı sıkı takipte!

Trabzonspor altyapısının son harikası için Liverpool en istekli kulüp. İngiliz ekibinin scoutlarının, Uğurcan'ı milli maçlarda da izleyeceği belirtildi.

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ı uzun zamandır takip eden İngiliz devi Liverpool, oyuncunun bordo-mavili forma altındaki maçlarından sonra milli takımdaki performansını da yakından mercek altına alacak.

Uğurcan'ın yakaladığı çıkışı takip eden Liverpool scout ekibinin devre arasına kadar 23 yaşındaki oyuncunun performansı hakkında raporlar hazırlayacağı ardından da ara transferde bordomavili kulübe futbolcuyla ilgili resmi bir teklif yapılabileceği belirtildi.

EN AZ 20 MİLYON EURO

Bordo mavili kulübün yetkilileri de Uğurcan'ın çok uzun zamandır izlendiğini ve birçok kulübün listesinde olduğunu vurgulayarak "Uğurcan çok uzun yıllar Trabzonspor ve ülke futboluna hizmet edecek çok önemli bir değer. Onun önemli kulüpler tarafından izlenmesi bize gurur verir ancak şu an için resmi bir teklif almadık" ifadelerini kullanıyor.

Yönetimin Uğurcan Çakır için resmi teklif gelmesi durumunda kapıyı en az 20 milyon Euro'dan açmayı planladığı da ifade edildi.

(Sabah)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Seda Türkmen ile Bora Akkaş da boşandı
Ünlü şarkıcıya icra şoku
'Ablam yaşında kadın, ne aşkı?'
Ünlü çiftten üzen haber
Yağmur Tanrısevsin hayal kırıklığı yaşadı
<p>Bazen saatlerce içinde oturmak zorunda kaldığımız arabalar sağlıklı mı peki?</p> <p>Doğrusunu

Doğal Malzemelerle Araba Temizliği | #DoğalaDönüş

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

SOLOTÜRK nefesleri kesti!

Bakan Soylu'dan 'girilmez' denilen bölgede net mesaj: Tamamı temizlenecek