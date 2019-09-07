Liverpool, Uğurcan Çakır'ı sıkı takipte!

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ı uzun zamandır takip eden İngiliz devi Liverpool, oyuncunun bordo-mavili forma altındaki maçlarından sonra milli takımdaki performansını da yakından mercek altına alacak.

Uğurcan'ın yakaladığı çıkışı takip eden Liverpool scout ekibinin devre arasına kadar 23 yaşındaki oyuncunun performansı hakkında raporlar hazırlayacağı ardından da ara transferde bordomavili kulübe futbolcuyla ilgili resmi bir teklif yapılabileceği belirtildi.

EN AZ 20 MİLYON EURO

Bordo mavili kulübün yetkilileri de Uğurcan'ın çok uzun zamandır izlendiğini ve birçok kulübün listesinde olduğunu vurgulayarak "Uğurcan çok uzun yıllar Trabzonspor ve ülke futboluna hizmet edecek çok önemli bir değer. Onun önemli kulüpler tarafından izlenmesi bize gurur verir ancak şu an için resmi bir teklif almadık" ifadelerini kullanıyor.

Yönetimin Uğurcan Çakır için resmi teklif gelmesi durumunda kapıyı en az 20 milyon Euro'dan açmayı planladığı da ifade edildi.

(Sabah)