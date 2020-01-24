Liverpool tarihi galibiyet serisine devam ediyor

Premier Lig'in 24. haftasında Liverpool, deplasmanda Wolverhampton'a konuk oldu.
Molineux Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Liverpool 2-1 kazanarak zirvdeki yalnız uçuşunu pekiştirdi.
8. dakikada Henderson'un golüyle ilk yarıyı önde kapatan Liverpool, 51. dakikada Raul Jimenez'in golüyle şok yaşadı. Dakikalar 84'ü gösterdiğinde ise bu kez Henderson'un asistide Firmino topu ağlarla buluşturdu. Bu gol galibiyeti Liverpool'a adeta müjdeledi. Öte yandan Liverpool'un yıldızı Mane, 33. dakikada sakatlık geçirerek maçı yarıda bıraktı.
Bu sonucun ardından Liverpool 1 maç eksiğine rağmen 67 puana yükseldi ve en yakın rakibi Manchester City'nin önünde zirvedeki uçuşunu devam ettirdi. Wolverhampton ise 34 puanda kaldı.
F.BAHÇE’NİN Alman yıldızı Max Kruse’nin de talipleri artıyor.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Çaykur Rizespor maçını locasında izledi.
Fikret Orman, Çebi ve yönetimine yüklendi: “Para yok diyorlar. Kimse ‘aday olun’ demedi. Neden oldunuz!”
SEZON başında da ön libero pozisyonu için gündeme gelen Victor Wanyama, Tottenham’ın başına Mourinho’nun geçmesiyle birlikte tekrar Galatasaray’ın radarına girmişti.
Belçika’dan Cercle Brugge, Yunus Akgün için G.Saray’a 2 milyon euroluk bir teklif yaptı. Fatih Terim teklife sıcak bakmıyor. Görüşmeler sürüyor.
G.SARAY’IN eski başkanlarından Adnan Polat, kendi döneminde açılan Mardin G.Saray Okulu’nu misafir etti, çocuklara forma dağıttı.
Tahkim Kurulu, F.Bahçe’nin harcama limitini 16 milyon TL yükseltti. Ancak, Sarı-Lacivertli kulüp, bu artışa rağmen transfer yapılmasının mümkün olmadığını açıkladı. Formül oyuncu satışı.