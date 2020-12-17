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aksam.com.tr
  • 17 Aralık 2020 Perşembe 01:07
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Liverpool son dakika golüyle Tottenham'dan liderliği kaptı

Liverpool son dakika golüyle Tottenham'dan liderliği kaptı

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İngiltere Premier Ligi'nde ilk iki sırayı paylaşan iki ekibin mücadelesinde Liverpool güldü. Son şampiyon, haftaya lider giren rakibini 90. dakikada Firmino'nun golüyle 2-1 yendi ve zirveye kuruldu.

Maça hızlı ve etkili başlayan taraf Liverpool oldu. Tehlikeli ataklar gerçekleştiren Liverpool, 26. dakikada Muhammed Salah'ın golüyle 1-0 öne geçti. Jones-Firmino ile 1'e 2 yapıp topu penaltı noktasının biraz gerisine bıraktı. Salah'ın vuruşunda defanstan da seken top Lloris'i çaresiz bırakarak ağlarla buluşturdu.

33. dakikada Tottenham'ın eşitlik sayısı geldi. Ani gelişen Tottenham atağında, Lo Celso topu orta sahaya taşıyıp defansın arkasına attı. Ofsayt tartışmaları altında meşin yuvarlığı kontrol eden Son, şık bir hareketle topu ağlara gönderdi: 1-1 .

İlk yarı 1-1 sona ererken; 2. yarıya Tottenham daha etkili başladı. Liverpool kalesinde tehlikeli ataklar gerçekleştiren Tottenhham, buna karşın aradığı golü bulamadı.

65'ten sonra oyuna ağırlığını koyan taraf ise Liverpool oldu. 73. dakikada Mane, Salah'ın bıraktığı topu ceza sahası sol içine taşıyıp çaprazdan sert vurdu. kaleci Lloris'in parmaklarının ucuna değen meşin yuvarlak üst direkten kornere gitti.

79'da bir anda ceza sahası sol içinde topla buluşan Harry Kane, çaprazdan sert vurdu. Top sağ direğin hemen yanından auta çıktı.

Maçta son sözü Firmino söyledi. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Firmino, altı pas ön çizgisi üzerinde çok iyi yükselerek kafayı vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. Bu gol aynı zamanda maçına da skoru oldu ve Liverpool, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Liverpool, bu sonucun ardından puanını 28 yaptı ve liderliğe yükseldi. Haftaya averajla lider giren Tottenham ise 25 puanda kaldı ve 2. sıraya geriledi.

Zorlu maçla aynı saatte başlayan diğer iki maçta Fulham ile Brighton 0-0, West Ham United ile Crystal Palace ise 1-1 berabere kaldı. 

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