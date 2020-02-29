Fenerbahçe, Süper Lig’in 24. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Liverpool'un serisi son buldu

İngiltere Premier Ligi'nin 28. hafta mücadelesinde Watford, sahasında Liverpool'u konuk etti. Vicarage Road'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazanmayı başardı. Liverpool böylece bu sezon ligde ilk mağlubiyetini aldı.