Liverpool, Real Madrid'in istediği Sadio Mane'yi satmama kararı aldı

Liverpool'da Jürgen Klopp ile birlikte başarı seviyesini bir hayli aşan ve şu anda dünya üzerinde yetenekleri ile adından sıkça söz ettiren Sadio Mane transferinde flaş bir gelişme yaşandı. İspanya La Liga'nın dev kulüplerinden biri olan Real Madrid'in yıldız oyuncuya olan ilgisi biliniyordu.
Bu transfer flörtüne Liverpool cephesinden ret yanıtı geldi. 28 yaşındaki Senegalli yıldız futbolcu için söylentilerin ayyuka çıkmasının ardından The Athletic'e konuşan Liverpool'lu yöneticiler, Mane ve Salah'ı kesinlikle satmak istemediklerini belirttiler. Ayrıca iki oyuncu için de uzun dönem planları olduklarını aktardılar.
(Fanatik)
Suudi Arabistan gazetesi Al Watan'dan Galatasaray taraftarını sarsacak iddialar... Arap basını Gomis'le sözleşmesini uzatamayan Al Hilal'in, Aslan'ın golcüsü Radamel Falcao ile anlaştığını iddia etti. Haberde, “Yeni sezonda oyun lideri Falcao olacak” denildi.
Avrupa'da birçok takımın radarında olan Kanarya'nın golcüsü Vedat Muriqi'nin önceliğinin Serie A olduğu vurgulandı. İtalyan basını, Kosovalı golcünün yeni sezonda Napoli veya Lazio'dan birine imza atacağını kaydetti...
Galatasaray'da mart ayına kadar olan ödeme miktarı aynen kalacak ancak sonrasındaki paralarda indirim ve taksitlendirme gündeme gelecek.
Ekonomik olarak zor günler geçiren Siyah- Beyazlılar, yeni sezonun planlamasını büyük oranda genç isimler üzerine kuracak. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren teknik direktör Sergen Yalçın, belirlediği 9 ismi yönetime sundu.
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin devam etmemesini ve iptal edilmesini istiyor...
Birçok futbolcusundan maaşında indirim talep edecek olan sarı-kırmızılı yönetim, gelecek sezon için yerli oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor. Çalışmalarına şimdiden başlayan yönetim, Fatih Terim'in daha raporu doğrultusunda 3 yerliyle prensipte anlaşma sağlarken, 1 isim için ise görüşmelerini sürdürüyor.