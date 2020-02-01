Liverpool, Premier Lig'de galibiyet serisini 16'ya çıkardı

Tarihinin en iyi sezonlarından birini yaşayan Liverpool, Anfield Stadı'nda Southampton'ı ağırladı.
İlk yarısı 0-0 sonuçlanan maçta ev sahibi ekip, 47'de Alex Oxlade-Chamberlain, 60'da Jordan Henderson, 72 ve 90. dakikada Muhamed Salah'ın attığı gollerle karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.
Ligde üst üste 16. kez kazanan namağlup lider Liverpool, toplamda 24. galibiyetini alırken puanını 73'e çıkardı. Southampton ise 31 puanda kaldı.
İki ezeli rakip Trabzonspor ve Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...Mücadele Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile devam ediyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Akyazı Stadyumu'na giriş yaptığı anlarda Trabzonspor taraftarlarının tepkisiyle karşılaştı.
Beşiktaş, yeni hocası Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı ilk maçta Rizespor’u deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kazanmanın çok önemli olduğunu söyledi.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Fortuna Düsseldorf, sahasında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında oynanan Madrid derbisini, Atletico Madrid'i 1-0 mağlup eden Real Madrid kazandı.
İngiltere Premier Lig'in 25. hafta açılış maçında, milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, konuk ettiği Chelsea ile 2-2 beraber kaldı.