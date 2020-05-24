Liverpool Premier League'in hız makinesini transfer ediyor

Geçen senenin Şampiyonra Ligi şampiyonu, bu senenin ise açık ara Premier Lig lideri Liverpool gelecek sezon kadro oluşturma hazırlıklarına başladı.
The Sun'da yer alan habere göre; Alman teknik direktör Jürgen Klopp transfer listesinin başına Mali asıllı İspanyol hücumcu Adama Traore'yi koydu. Wolves ile olan sözleşmesi 2023 yılı Haziran ayında bitecek olan 24 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Kırmızılar 70 milyon euro önerecek.
Manchester United ve City'nin de istediği belirtilen Traore için Wolves'un bu parayı yeterli görmeyebileceği belirtildi. Yıldız oyuncu 2018/2019 sezonu başında Middlesborough'dan 20 milyon euroya transfer olmuştu.
Nuno Espirito Santo oyuncusunu uçurdu!
Sağ kanattan bindirmeleriyle ön plana çıkan oyuncu, uzun süre kanat be de oynamasına rağmen bu sezon 41 maçta 6 gol 10 asistlik performans sergiledi. Oyuncunun kendini geliştirmesinde menajeri Nuno Espirito Santo'nun da büyük katkısı var.
Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Brescia'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mario Balotelli için Brezilya ekipleri devreye girmesine rağmen Galatasaray, transferde avantajlı taraf olarak gösteriliyor.
Fenerbahçe Beko'da genel menajer Maurizio Gherardini, Zeljko Obradovic ile Fenerbahçe arasındaki olası kontrat görüşmelerine ilişkin flaş bir açıklama yaptı ve kontrat görüşmeleri için tek şartın Fenerbahçe'nin gelecek adına sunacağı somut fikirler olduğunu aktardı.
Süper Lig'de 12 Haziran'da lig yeniden başlayacak ve şampiyonluk yarışı yeniden hız alacak. Dört takımın zirvede yer aldığı Süper Lig'de tüm takımlar hesap yaparken Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'ın ilginç bir avantajı var.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sosyal medya hesabından çektiği video ile siyah-beyazlı camianın Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Beşiktaş yönetimi, sakatlıktan dönen Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini uzatmak istiyor. Siyah beyazlıların, 24 yaşındaki oyuncuyla yakın zamanda görüşeceği ifade edildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, federasyonlar ve kulüpler yayımladıkları mesajlarla Türk milletinin ve İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Avrupa'nın önemli kulüpleri, İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlamayı ihmal etmedi.