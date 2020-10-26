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aksam.com.tr
  • 26 Ekim 2020 Pazartesi 09:21
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Liverpool, Ozan Kabak'ın transferi için Schalke ile görüşmelere başladı

Liverpool, Ozan Kabak'ın transferi için Schalke ile görüşmelere başladı

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Daily Mirror'ın haberine göre Liverpool Teknik direktörü Jürgen Klopp, sağ diz ön çapraz bağlarından sakatlanan ve sezonu kapatan Virgil van Dijk'ın yerine Schalke 04'te forma giyen milli stoperimiz Ozan Kabak'ı istiyor.

İngiltere Premier Ligi’nde son şampiyon Liverpool’un, yakın zamanda Everton ile oynadığı derbi maçında rakip kaleci Pickford’un kontrolsüz hareketi sebebiyle Virgil van Dijk, oyunu terk etmek zorunda kalmıştı. Sağ diz ön çapraz bağlarından ciddi bir sakatlık yaşadığı ve sezonu kapattığı bildirilmişti. Yakın zamanda ameliyat masasına yatacak olan Hollandalı’nın yerine stopere, normalde orta sahada oynayan Fabinho konulmuştu ancak teknik direktör Jürgen Klopp’un, bu süreci böyle geçirmemek adına devre arasında savunmaya takviye istediği ve listesinin en başına da Almanya’da Schalke 04’te forma giyen Ozan Kabak’ı istediği bildirildi.

İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mirror’ın haberine göre Liverpool’un Ozan için Schalke ile görüşmelere başladığı belirtildi.

MİLAN DA TALİP OLMUŞTU

Bundesliga ekibiyle 2024’e kadar sözleşmesi olan Milli futbolcumuz için Kırmızılar’ın ilk olarak 22 milyon Euro’luk bir teklifte bulunduğu ancak Schalke’nin daha yüksek bir bonservis bedeli beklediği gelen haberler arasında yer alıyor.

Daha önce İtalyan devi Milan’ın da uzun süre peşinden koştuğu genç savunmacının transferi, rakamın düşük olması nedeniyle gerçekleşmemişti. Alman kulübünün, Ozan için en az 30-35 milyon Euro arası bir para istediği bilgisine ulaşıldı. Ocak ayına kadar iki kulübün pazarlıklarını sürdürmesi bekleniyor.

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