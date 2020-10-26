Liverpool, Ozan Kabak'ın transferi için Schalke ile görüşmelere başladı

İngiltere Premier Ligi’nde son şampiyon Liverpool’un, yakın zamanda Everton ile oynadığı derbi maçında rakip kaleci Pickford’un kontrolsüz hareketi sebebiyle Virgil van Dijk, oyunu terk etmek zorunda kalmıştı. Sağ diz ön çapraz bağlarından ciddi bir sakatlık yaşadığı ve sezonu kapattığı bildirilmişti. Yakın zamanda ameliyat masasına yatacak olan Hollandalı’nın yerine stopere, normalde orta sahada oynayan Fabinho konulmuştu ancak teknik direktör Jürgen Klopp’un, bu süreci böyle geçirmemek adına devre arasında savunmaya takviye istediği ve listesinin en başına da Almanya’da Schalke 04’te forma giyen Ozan Kabak’ı istediği bildirildi.
İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mirror’ın haberine göre Liverpool’un Ozan için Schalke ile görüşmelere başladığı belirtildi.
MİLAN DA TALİP OLMUŞTU
Bundesliga ekibiyle 2024’e kadar sözleşmesi olan Milli futbolcumuz için Kırmızılar’ın ilk olarak 22 milyon Euro’luk bir teklifte bulunduğu ancak Schalke’nin daha yüksek bir bonservis bedeli beklediği gelen haberler arasında yer alıyor.
Daha önce İtalyan devi Milan’ın da uzun süre peşinden koştuğu genç savunmacının transferi, rakamın düşük olması nedeniyle gerçekleşmemişti. Alman kulübünün, Ozan için en az 30-35 milyon Euro arası bir para istediği bilgisine ulaşıldı. Ocak ayına kadar iki kulübün pazarlıklarını sürdürmesi bekleniyor.
Fransa Ligue 1 ekibi Lille, deplasmanda Nice ile 1-1 berabere kaldı. Lille'in golü 58'de Burak Yılmaz'dan geldi. Tecrübeli forvet, 79. dakikada kendisini oyundan alan hocası Christophe Galtier'e art arda küfürler savurduğu kameralara yansıdı. Milli futbolcumuzun ceza alıp almayacağı merak konusu.
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçıyla birlikte kredisi tükenen Eddie Newton'un yerine Abdullah Avcı geliyor. Dün akşam, maç yorum yaptığı yayıncı kuruluşa çıkmayan Avcı'yla imzalanacak olan sözleşmenin 3 yıllık olacağı öğrenildi.
Süper Lig'in 6. Hafta mücadelesinde deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, maç sonrası Bordo-Mavili taraftarları kızdıran bir açıklama yaptı. Newton, “Geçen seneki başarı yakalanabilir mi bilmem” dedi.
Yönetimle maaş krizi yaşayan ve performansıyla hayal kırıklığı yaratan Sofiane Feghouli'nin BB. Erzurumspor maçı öncesi ‘sırtım ağrıyor' deyip oynamak istememesi bardağı taşırdı. Teknik direktör Fatih Terim, tecrübeli futbolcuyu gözden çıkardı.
Daily Mirror'ın haberine göre Liverpool Teknik direktörü Jürgen Klopp, sağ diz ön çapraz bağlarından sakatlanan ve sezonu kapatan Virgil van Dijk'ın yerine Schalke 04'te forma giyen milli stoperimiz Ozan Kabak'ı istiyor.
Süper Lig'de 6. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor.