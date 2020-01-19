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aksam.com.tr
  • 19 Ocak 2020 Pazar 21:39
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  • 19 Ocak 2020 Pazar 21:39

Liverpool, Manchester United'ı da devirdi

Liverpool, Manchester United'ı da devirdi

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Premier Lig'in 23. hafta mücadelesinde Liverpool, evinde Manchester United ile karşı karşıya geldi. Anfield Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren goller, 14. dakikada van Dijk ile 90+3. dakikada Salah'tan geldi.

Bu sonucun ardından 1 maçı eksik olan Liverpool, 22 maç sonunda 21 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 64 yaparak, 2. sıradaki Manchester City ile puan farkını 16'ya çıkardı. Son 3 maçında 2. kez mağlup olan Manchester United ise 34 puanda kaldı.

Premier Lig'in 24. haftasında Liverpool deplasmanda Wolverhampton'a konuk olacak, Manchester United ise evinde Burnley'yi konuk edecek.

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