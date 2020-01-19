Liverpool, Manchester United'ı da devirdi

Liverpool'a galibiyeti getiren goller, 14. dakikada van Dijk ile 90+3. dakikada Salah'tan geldi.
Bu sonucun ardından 1 maçı eksik olan Liverpool, 22 maç sonunda 21 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 64 yaparak, 2. sıradaki Manchester City ile puan farkını 16'ya çıkardı. Son 3 maçında 2. kez mağlup olan Manchester United ise 34 puanda kaldı.
Premier Lig'in 24. haftasında Liverpool deplasmanda Wolverhampton'a konuk olacak, Manchester United ise evinde Burnley'yi konuk edecek.
Süper Lig’de lider Sivasspor, Beşiktaş’ı deplasmanda 2-1 mağlup etti ve zirvedeki yerini korudu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor'u 2-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından konuştu.
Beşiktaş'ta kritik Sivasspor maçının henüz başında Alman kaleci Loris Karius hatalı bir gol yedi.
Premier Lig'in 23. hafta mücadelesinde Liverpool, evinde Manchester United ile karşı karşıya geldi. Anfield Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.
Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Gökhan Gönül, Sivasspor'a 2-1 mağlup oldukları maç sonrasında açıklamada bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Denizlispor'u 2-1 yenerek zirve yarışına tutundukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Basketbolun yıldızlarının sahne aldığı ING All-Star 2020 organizasyonunda Anadolu Efes'ten Shane Larkin'in kaptanlığını yaptığı Kırmızı Takım, Fenerbahçe Beko'dan Nando De Colo'nun kaptan olduğu Beyaz Takım'ı 144-126 yendi.