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aksam.com.tr
  • 23 Kasım 2020 Pazartesi 07:39
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Liverpool Leicester City'i farklı devirdi

Liverpool Leicester City'i farklı devirdi

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İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Liverpool ile Leicester City karşı karşıya geldi.

İngiltere Premier Lig'in 9. hafta mücadelesinde Liverpool ile Leicester City, Anfield'da karşılaştı. Ev sahibi ekip maçı 3-0 kazandı.

Liverpool'un golleri 21. dakikada Evans'ın kendi kalesini bulması, 41. dakikada Diogo Jota ve 86. dakikada Roberto Firmino'dan geldi.

Leicester'da milli oyuncumuz Cengiz Ünder, 62. dakikada Harvey Barnes'ın yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Liverpool puanını 20'ye yükseltti ve Tottenham'la aynı puana gelerek 2. sırada yer aldı. Haftaya lider olarak giren Leicester City ise 18 puanda kaldı ve 4. sırada yer aldı.

Premier Lig'in 10. haftasında Brighton'a konuk olacak. Leicester ise aynı haftada Fulham'la karşılaşacak.

LİSTEYE KEITA DA EKLENDİ

Maça birçok eksikle çıkan Liverpool, son günlerde 8 oyuncusunu koronavirüs veya sakatlık nedeniyle kaybetti.

Orta saha oyuncusu Keita da Leicester maçında sakatlanarak kabarık listeye eklendi. Keita, 53. dakikada yerini Williams'a bıraktı.

Liverpool'da maçta sakatlanan Keita dışında; Joe Gomez, Muhammed Salah, Virgil Van Dijk, Alexander-Arnold, Thiago, Alex Oxlade-Chamberlain ve Jordan Henderson bu nedenle Leicester'a karşı görev alamadı.

DIOGO JOTA TARİHE GEÇTİ

Diogo Jota, Liverpool tarihindeki ilk 4 iç saha maçında birden gol atan ilk oyuncu oldu.

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