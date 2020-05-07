SPOR GÜNDEMİ

12 Haziran'da başlıyoruz 12 Haziran'da başlıyoruz TFF Başkanı Nihat Özdemir, ‘Virüse meydanı bırakmayacağız' sloganıyla müjdeyi verdi. “Süper Lig, Birinci Lig, İkinci Lig, Üçüncü Lig, Amatör ve Bölgesel Amatör liglerimizi 12-13 ve 14 Haziran'da başlatma kararı aldık. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'yla müsabakaların hangi şartlarda ve nasıl oynanacağına karar vereceğiz.”

Beyoğlu'nda ağlaya ağlaya yürüdüm Beyoğlu'nda ağlaya ağlaya yürüdüm Semih Yuvakuran, Galatasaray'la köprüleri attiğı o görüşmeyi AKŞAM'a anlattı: “Selçuk Uygur, ‘Bu odadan çıkarsan bir daha giremezsin' dedi. Ben de ‘Bir daha buraya gelirsem şerefsizim' dedim. Hüngür hüngür ağlayarak Beyoğlu sokaklarında yürümeye başladım. Arkamda yüzlerce gazeteci. Kadınlar beni çevirip, ‘Hangi fi lmde oynuyorsun' diye soruyordu.”

Bana teklif gelmedi Bana teklif gelmedi Kolombiyalı yıldız, Suudi Arabistan'a gideceği şeklinde çıkan haberleri yalanladı: Falcao: “Arabistan'a gitmekten asla bahsetmediler, hiçbir şey bilmiyordum, benimle hiç temasa geçmediler. Şu an için böyle bir şey yok.”

Bjelica'ya 2 milyon euro Bjelica'ya 2 milyon euro Gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin Bjelica ile görüştüğünü, 2022 yılına kadar sözleşme teklif ettiğini ve yıllık da 2 milyon euro ücret önerdiğini yazdı.

Liverpool Karius'u istemiyor Liverpool Karius'u istemiyor Beşiktaş'tan ayrılan Karius'un geleceğiyle ilgili Liverpool kararını verdi.

Avrupa'dan 2 yıldıza talip var! Gidiyorlar... Avrupa'dan 2 yıldıza talip var! Gidiyorlar... Fenerbahçeli oyunculara Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor. Vedat Muriç için Lazio ısrarını sürdürürken yıllık ücreti 5 milyon Euro'yu aşan Kruse'ye de Almanya'dan Wolfsburg talip oldu.