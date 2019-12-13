Liverpool Jürgen Klopp ile sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

Son Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa şampiyonu Liverpool, teknik direktör Jürgen Klopp'la olan sözleşmesini uzattı. İngiliz devi, Alman hocanın sözleşmesinin 2024'e kadar uzatıldığını açıkladı. Premier Lig'de 16 hafta sonunda Liverpool 46 puanla açık ara liderlik koltuğunda oturuyor.

?? Liverpool, başarılı teknik direktörü Jürgen Klopp'un sözleşmesinin 2024 yılına dek uzatıldığını açıkladı.pic.twitter.com/wOqCONugBU — Akşam Spor (@aksamspor) December 13, 2019