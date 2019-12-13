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  3. Liverpool Jürgen Klopp ile sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

Liverpool Jürgen Klopp ile sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

Liverpool Jürgen Klopp ile sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

Premier Lig takımı Liverpool, teknik direktör Jürgen Klopp'un sözleşmesini 2024'e kadar uzattı. Kaynak: Klopp Ada'da kalıyor

Son Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa şampiyonu Liverpool, teknik direktör Jürgen Klopp'la olan sözleşmesini uzattı. İngiliz devi, Alman hocanın sözleşmesinin 2024'e kadar uzatıldığını açıkladı. Premier Lig'de 16 hafta sonunda Liverpool 46 puanla açık ara liderlik koltuğunda oturuyor.


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