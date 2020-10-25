Liverpool güldü; Chelsea-Manchester United berabere bitti

Dilmen'den kırmızı kart yorumu: Saçma sapan bir kart

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta ikinci sarı karttan kırmızı görerek takımını 10 kişi bırakan Radamel Falcao'nun gördüğü kartlar tartışma konusu oldu. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, kart kararı için, "Böyle bir kural olur mu Allah aşkına... Saçma sapan sarı karttı. En kötü bir tanesiyle kurtarabilirdi." ifadelerini kullandı.