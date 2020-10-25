Liverpool güldü; Chelsea-Manchester United berabere bitti

Son şampiyon Liverpool, 5 maç sonunda küme düşme hattında yer alan Sheffield United'ı ağırladı.
Sheffield United, Berge'nin 13. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti ancak Liverpool, Firmino'nun 41 ve Jota'nın 64. dakikadaki golleriyle maçı 2-1 kazandı.
Liverpool puanını 13'e çıkardı, Sheffield United ise 1 puanda kaldı.
MANCHESTER UNİTED-CHELSEA MAÇI GOLSÜZ BİTTİ
Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki rakiplerinden Manchester United, sahasında Chelsea ile 0-0 berabere kaldı.
Chelsea puanını 9'a, bir maç eksiği bulunan Manchester United ise 7'ye yükseltti.
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta ikinci sarı karttan kırmızı görerek takımını 10 kişi bırakan Radamel Falcao'nun gördüğü kartlar tartışma konusu oldu. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, kart kararı için, "Böyle bir kural olur mu Allah aşkına... Saçma sapan sarı karttı. En kötü bir tanesiyle kurtarabilirdi." ifadelerini kullandı.
TFF 1. Lig'de yarın oynanması gereken Altay-Giresunspor karşılaşması ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, BB Erzurumspor maçı sonrasında yaptığı açıklamada, “3 puan bize iyi geldi, küçük bir moral oldu ama Falcao'yu kaybettiğimize üzgünüz” dedi.
Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 5-1 yenilen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, ilk yarıda 4-1 geriye düştükten sonra maçta puan almak için çok şanslarının kalmadığını söyledi.
Galatasaray'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçta 1 gol atan Emre Kılınç, maçın ardından konuştu.
Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Dijon'u 4-0 mağlup etti.