Liverpool gözünü kararttı

İngiliz basınındaki haberlere göre; Kırmızılar, Trabzonspor'un genç fi le bekçisini birinci transfer hedefi olarak belirledi.

AKŞAM

“Sportslens.com” sitesi, Liverpool’un, Alisson’un arkasına Uğurcan’ı katmak istediğini ve İngiliz ekibinin en büyük hedefi nin Uğurcan olduğunu yazdı. Bordo-Mavili Yönetim, onu 20 milyon euronun altında bir rakama bırakmayacak. Şu anda İngiltere’deki bahis şirketleri de bu transfer için oran açtı. Uğurcan’ın önümüzdeki sezon Liverpool forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Karius’un ise yeniden kiralanacağı veya satılacağı belirtildi.

GIORGI ZORA GİRDİ

Öte yandan Trabzonspor’un gündeminde bulunan Gentli oyuncu Giorgi Chakvetadze ile West Ham, Roma ve Bordeaux takımlarının da ilgilendiği ortaya çıktı. “voetbalnieuws. be” sitesinin haberine göre 20 yaşındaki futbolcunun transferinde savaş çıkacak.