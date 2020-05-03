Liverpool gözünü kararttı

AKŞAM
“Sportslens.com” sitesi, Liverpool’un, Alisson’un arkasına Uğurcan’ı katmak istediğini ve İngiliz ekibinin en büyük hedefi nin Uğurcan olduğunu yazdı. Bordo-Mavili Yönetim, onu 20 milyon euronun altında bir rakama bırakmayacak. Şu anda İngiltere’deki bahis şirketleri de bu transfer için oran açtı. Uğurcan’ın önümüzdeki sezon Liverpool forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Karius’un ise yeniden kiralanacağı veya satılacağı belirtildi.
GIORGI ZORA GİRDİ
Öte yandan Trabzonspor’un gündeminde bulunan Gentli oyuncu Giorgi Chakvetadze ile West Ham, Roma ve Bordeaux takımlarının da ilgilendiği ortaya çıktı. “voetbalnieuws. be” sitesinin haberine göre 20 yaşındaki futbolcunun transferinde savaş çıkacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatİh Terim, Aslan'in transfer politikasını belirledi. Yabancı oyunculara gelen iyi tekliflerin değerlendirilmesini tavsiye eden Fatih Hoca, Fernando Muslera'yı ise ‘Demirbaş' listesine yazdı. Hedef yeni sezonda yerli ağırlıklı bir kadro oluşturmak.
Danimarka'nın en deneyimli yan hakemlerinden biri olan Henrik Sonderby, Sarı-Lacivertli taraftarlar ile ilgili konuştu.
Boşnak basını, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusunun maaş indirimine yanaşmadığını belirtti. Önümüzdeki sezon büyük bir ihtimalle Siyah-Beyazlılar'dan ayrılacağı vurgulandı.
Bjelica ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de gündemdeki diğer isim Alanya'nın hocası Erol Bulut... Sarı- Lacivertliler'in listesinde Bulut, en az Hırvat çalıştırıcı kadar ciddi bir aday olarak gösteriliyor.
Hem gelecek vaad eden hem de ucuz maliyetli isimleri kadrosuna katmayı hedefleyen Siyah Beyazlılar, Danimarka temsilcisi Hobro IK takımında görev yapan ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Emmanuel Sabbi'yi listesine almıştı.
Fenerbahçe ve Kosova Milli Takımı formaları ile devlerin ilgi odağı olan Vedat Muriqi'nin aklı gelen cazip tekliflerde kaldı.
İngiliz basınındaki haberlere göre; Kırmızılar, Trabzonspor'un genç fi le bekçisini birinci transfer hedefi olarak belirledi.