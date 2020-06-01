Liverpool, George Floyd için diz çöktü

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'dan Beşiktaş'a sert yanıt: 'Geçmişten kupa çıkartma çabalarını bırak!' Galatasaray'dan Beşiktaş'a sert yanıt: 'Geçmişten kupa çıkartma çabalarını bırak!' Galatasaray, 1986-1987 sezonunda şampiyonluk müracaatında bulunmasına ilişkin Beşiktaş'a yanıt verdi.

Beşiktaş'tan anlamlı öneri Beşiktaş'tan anlamlı öneri Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na, 2020-21 Süper Lig sezonuna ‘Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu' isminin verilmesi için taleplerini ilettiklerini açıkladı.

Galatasaray'ın transferini resmen açıkladı Galatasaray'ın transferini resmen açıkladı Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve adı Galatasaray'la anılan Oğulcan Çağlayan'ın takımdan ayrılmak istediğini açıkladı. Genç golcünün kariyeriyle ilgili farklı planları olduğunu söyleyen Bal, ”Kendisiyle görüşüyoruz, benimle birebir görüşmesinde geleceğiyle ilgili farklı düşüncelerinin olabileceğini söyledi. Oğulcan'ın, eğer gidecekse önümüzdeki 8 maçta çok fayda sağlayıp, elinden gelen her şeyi Rizespor için yaparak gitme isteği var” dedi.

Müthiş harekat! G.Saray 5 yıldızla anlaştı Müthiş harekat! G.Saray 5 yıldızla anlaştı Federasyon, Süper Lig'deki yabancı futbolcu sayısını kademeli olarak düşürmeye hazırlanırken, kadrosunda birçok yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray şimdiden kolları sıvadı. Önümüzdeki sezondan itibaren yerli transferine ağırlık verecek olan sarı-kırmızılı ekip, 5 Türk futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı. İşte o isimler ve detaylar...

Ve Erol Bulut Fenerbahçe'yi açıkladı Ve Erol Bulut Fenerbahçe'yi açıkladı Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, yurt içi ve yurt dışından birçok teklif aldığını ve sezon sonu bu teklifleri en iyi şekilde değerlendireceğini söyledi.

'Hayırlı olsun, G.Saray'la anlaşıldı' 'Hayırlı olsun, G.Saray'la anlaşıldı' Hem Denizlispor hem de Gençlerbirliği formaları altında Süper Lig asist kralı olan Tandoğan, çocukken Fenerbahçeli olduğunu, Denizlispor'da oynadığı dönemde Beşiktaş sevgisinin arttığını ve sonunda da siyah beyazlı formayı giydiğini ifade etti.