'Liverpool, Galatasaray gibi'

AKŞAM
ASLAN’IN unutulmaz futbolcusu Hagi, “İyi projeler zaman alır. Herkes bugün için çalışır, yarını unutur. Bugünün Liverpool’u, dünün G.Saray’ına benziyor. Ben, Popescu, Taffarel. İlk 3 yıl Avrupa’da kazanabildik mi? Hayır. Ancak, sonrasında UEFA Kupası’nı ve Süper Kupa’yı kazandık. Türk futbolu, sürekli dikine koşuların olduğu bir ligdi. Biz gittiğimiz zaman zekayı da işin içine kattık” dedi.
TRABZON 298 hafta sonra liderlik şansı yakaladı.
TFF yönetimi, Beşiktaş’ın Göztepe maçı için yaptığı ‘Tekrar’ başvurusunu yarın görüşüp, karara bağlamak için toplanıyor. Kartal kural hatası olduğu iddiasında.
MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, VAR Koordinatörü Barış Şimşek, 4 saatlik kritik toplantıda kulüp yöneticilerine VAR hakemlerinin pozisyonları izleme ve değerlendirme teknikleri ile ilgili özel hazırlanmış slaytlar ile bilgilendirme yaptı.
Yazarımız Alen Markaryan, Süper Lig'deki hakem skandallarıyla ilgili bir yazı yazdı. Alen, Fenerbahçe'nin MHK isyanı ve Galatasaray'ın sessiz kalışını değerlendirdi.
ANTALYASPOR’UN sol beki Fyodor Kudryashov’un menajeri Ajan Alexander Shekhovtsov oyuncunun geleceğiyle ilgili konuştu.
FENERBAHÇE’DE beklenenin altında kalan oyunculardan birisi de Garry Rodrigues…
ÇİN’DE üretim yapan birçok spor markası pek çok mağazasını kapatırken, üretimde de ciddi daralmalara gidiyor.