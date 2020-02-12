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aksam.com.tr
  • 12 Şubat 2020 Çarşamba 08:00
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  • 12 Şubat 2020 Çarşamba 08:00

'Liverpool, Galatasaray gibi'

'Liverpool, Galatasaray gibi'

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Galatasaray’ın efsane futbolcularından Hagi, Premier Lig’de yenilgisiz şampiyonluğa giden Liverpool, Galatasaray’a benzetti.

AKŞAM

ASLAN’IN unutulmaz futbolcusu Hagi, “İyi projeler zaman alır. Herkes bugün için çalışır, yarını unutur. Bugünün Liverpool’u, dünün G.Saray’ına benziyor. Ben, Popescu, Taffarel. İlk 3 yıl Avrupa’da kazanabildik mi? Hayır. Ancak, sonrasında UEFA Kupası’nı ve Süper Kupa’yı kazandık. Türk futbolu, sürekli dikine koşuların olduğu bir ligdi. Biz gittiğimiz zaman zekayı da işin içine kattık” dedi.

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