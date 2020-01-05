Liverpool, Everton'ı 18'lik yıldız Curtis Jones ile yıktı
İngiltere'de FA Cup mücadelesinde Liverpool, ezeli rakibi Everton'ı 18'lik genç futbolcusu Curtis Jones ile mağlup etti.
Liverpool, Everton'ı 1-0 yenerek İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nda 4. tura yükseldi.
İngiltere Premier Lig ekipleri Liverpool ile Everton, FA Kupası'nın 3. turunda karşılaştı. Ligi açık ara lider götüren Liverpool, sahası Anfield Stadı'nda oynanan müsabakaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı.
Liverpool, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Curtis Jones'un 71. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazandı ve tur atladı. 18 yaşındaki Curtis Jones, Liverpool A Takımı'nda ilk golünü Everton'a atmış oldu.
Ayrıca Liverpool'da Leipzig'ten transfer edilen Minamino maç 11'de başladı ve ilk maçında 70 dakika sahada kaldı.
Konuk ekip Everton'da milli futbolcumzu Cenk Tosun maç kadrosunda yer almadı.