Liverpool efsanesinin testi pozitif çıktı

Kulüpten yapılan açıklamada, enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan 69 yaşındaki Dalglish'e yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.
İskoç futbol adamının hastalığa dair herhangi bir semptom göstermediği ve karantina koşullarına uyduğu kaydedildi.
Bu sezon takımında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine geçen Acquah'ın transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Btc Turk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'tan Acquah'a Avrupa'dan gelen teklifler olduğunu belirterek, 'Beşiktaş'tan şu ana kadar gelen bir teklif olmadı.' açıklamasını yaptı.
Galatasaray, kiralık sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Mario Lemina ve Michael Seri'nin yerine arayışlara başladı. Bu kapsamda sarı-kırmızılıların gündemine gelen isim, milli oyuncu Okay Yokuşlu oldu.
Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurma arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ibre Belçikalı teknik adama yöneldi.
Sezon sonu Inter'den ayrılması beklenen ve daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen Ganalı sol bek Kwadwo Asamoah'ın Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı ve bu nedenle Hoffenheim'dan gelen teklifi reddettiği belirtildi.
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, Süper Lig'in başlama tarihi ile alakalı açıklamalarda bulundu.
Eskişehirspor, eski file bekçisi Boffin'in alacakları nedeniyle -6 puan silme cezası ile 2 dönem transfer yasağı aldı.
Işıl Reçber, Rüştü Reçber'in koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.