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Liverpool durdurulamıyor

Liverpool durdurulamıyor

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Liverpool, deplasmanda Bournemouth ile karşı karşıya geldi. Vitality Stadı'nda oynanan mücadeleyi Liverpool 3-0'lık skorla kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren goller, 35. dakikada Chamberlain, 44. dakikada Keita ve 54. dakikada Salah kaydetti.

Liverpool'da Sadio Mane dinlendirildi ve süre almadı. Alexander Arnold ise yedek kulübesinde başladığı maçın 40. dakikasında sakatlanan Lovren'in yerine oyuna dahil oldu.

Liverpool bu sonuçla 15 galibiyet ve 1 beraberlik performansa ulşarak 46 puanla zirvede rahat yürüyüşüne devam etti. Bournemouth ise üst üste 5. yenilgisini aldı ve 16 puanda kaldı.

Premier Lig'in 17. haftasında Liverpool evinde Watford'u konuk edecek, Bournemouth ise deplasmanda Chelsea'ye konuk olacak.


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