Liverpool bu sezon İngiltere Premier Lig'de transfere en az para harcayan takım oldu

TM Dijital Haber Merkezi
Avrupa’da dün itibariyle transfer sezonunu kapatan İngiltere’de 20 takımın harcadığı para bir hayli dikkat çekti. Son şampiyon Manchtester City 167 milyon Euro’luk oyuncu transferiyle ilk sırada yer alırken, Pep Guardiola’yı en yakından takip eden isim Solskajer’in Manchester United’ı oldu. Dün Lukaku’yu 65 milyon Euro karşılığında İnter’e gönderen ‘Kırmızı Şeytanlar’ 159 milyon euro’ya 3 futbolcu alırken, Premier Lig’de 3.sıraya ise 153 milyon euro’yla Arsenal oturdu.
LİVERPOOL'UN TRANSFERE HARCADIĞI PARA SADECE 1,9 MİLYON EURO
1. Manchester City, 167 milyon
2. Manchester United, 159 milyon
3. Arsenal, 152.4 milyon
4. Aston Villa, 148.6 milyon
5. Everton, 119.9 milyon
6. Tottenham, 114 milyon
7. Leicester, 106.1 milyon
8. Wolverhampton, 97 milyon
9. West Ham, 79.7 milyon
10. Newcastle, 68.4 milyon
11. Brighton, 65.75 milyon
12. Bournemouth, 56.45 milyon
13. Southampton, 54.6 milyon
14. Sheffield United, 47.5 milyon
15. Chelsea, 45 milyon
16. Watford, 38.6 milyon
17. Burnley, 9.4 milyon
18. Crystal Palace, 7.6 milyon
19. Norwich, 4.2 milyon
20. Liverpool, 1.9 milyon
İkinci başkan Abdurrahim Albayrak ile menajer Ahmet Bulut, Falcao'nun transferi için görüşmelerde bulunmak üzere Fransa'ya gitti.
Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Transfer isteğini açıklayan Avcı, sakatlıklardaki son durum ve yeni sezon planlarını paylaştı.
Yeni Malatyaspor, Iraklı futbolcu Mohammed Dawood Yaseen ile prensip anlaşmasına vardı.
Dün akşam Sparta Prag - Trabzonspor maçını yakından takip eden Galatasaray taraftarları, Benjamin Tetteh konusunda scout ekibini topa tuttu.
A Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş yaptığı açıklamada Galatasaray'ın 11 yabancıyla sahaya çıkışını eleştirdi.
Fenerbahçe’nin transferi için büyük çaba sarf ettiği Luiz Gustavo için Marsilya kulübü 7 milyon Euro bonservis talep etti. Tecrübeli orta saha da yıllık 5 milyon Euro maaş isteyince transfer yattı.
İngiltere'de bu sezon transfere en fazla para harcayan takım Manchester City olurken, Liverpool 1,9 milyon euro ile son sırada yer aldı.