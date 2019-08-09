Liverpool bu sezon İngiltere Premier Lig'de transfere en az para harcayan takım oldu

İngiltere'de bu sezon transfere en fazla para harcayan takım Manchester City olurken, Liverpool 1,9 milyon euro ile son sırada yer aldı.

TM Dijital Haber Merkezi

Avrupa’da dün itibariyle transfer sezonunu kapatan İngiltere’de 20 takımın harcadığı para bir hayli dikkat çekti. Son şampiyon Manchtester City 167 milyon Euro’luk oyuncu transferiyle ilk sırada yer alırken, Pep Guardiola’yı en yakından takip eden isim Solskajer’in Manchester United’ı oldu. Dün Lukaku’yu 65 milyon Euro karşılığında İnter’e gönderen ‘Kırmızı Şeytanlar’ 159 milyon euro’ya 3 futbolcu alırken, Premier Lig’de 3.sıraya ise 153 milyon euro’yla Arsenal oturdu.

LİVERPOOL'UN TRANSFERE HARCADIĞI PARA SADECE 1,9 MİLYON EURO

1. Manchester City, 167 milyon

2. Manchester United, 159 milyon

3. Arsenal, 152.4 milyon

4. Aston Villa, 148.6 milyon

5. Everton, 119.9 milyon

6. Tottenham, 114 milyon

7. Leicester, 106.1 milyon

8. Wolverhampton, 97 milyon

9. West Ham, 79.7 milyon

10. Newcastle, 68.4 milyon

11. Brighton, 65.75 milyon

12. Bournemouth, 56.45 milyon

13. Southampton, 54.6 milyon

14. Sheffield United, 47.5 milyon

15. Chelsea, 45 milyon

16. Watford, 38.6 milyon

17. Burnley, 9.4 milyon

18. Crystal Palace, 7.6 milyon

19. Norwich, 4.2 milyon

20. Liverpool, 1.9 milyon