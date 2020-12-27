Liverpool bu sezon ilk kez sahasında galip gelemedi

Liverpool, Premier Lig'in 15. haftasında evinde West Bromwich ile 1-1 berabere kaldı ve bu sezon 5. beraberliğini aldı.
Liverpool 12. dakikada Sadio Mane ile öne geçerken, West Bromwich'in beraberlik golü 82. dakikada Semi Ajayi'den geldi. 27 yaşındaki Semi Ajayi, Premier Lig'deki ilk golünü kaydetti.
Bu skorla puanını 32'ye yükselten Liverpool, haftayı lider tamamladı. 8 puana ulaşan West Bromwich Albion ise 19. sırada kaldı.
Süper Lig'de 14. haftayı 25 puan ile 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, 15. haftada Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Medipol Başakşehir'in ligdeki galibiyet özlemi 6 maça çıktı.
Süper Lig'de bu sezon sahasında 7 maçta 14 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, dış sahada aynı müsabaka sayısında 15 puan elde etti.
Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligdeki son maçın ilk 11'ine göre kadroda 4 değişiklik yaptı.
Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-1 kaybeden Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, zehir zemberek açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 15. haftasında evinde BB Erzurumspor'a 3-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da Semih Kaya, sert açıklamalarda bulundu.