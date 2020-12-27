Liverpool bu sezon ilk kez sahasında galip gelemedi

Premier Lig'in 15. haftasında West Bromwich ile 1-1 berabere kalan Liverpool bu sezon evinde ilk kez puan kaybetti.

Liverpool, Premier Lig'in 15. haftasında evinde West Bromwich ile 1-1 berabere kaldı ve bu sezon 5. beraberliğini aldı.

Liverpool 12. dakikada Sadio Mane ile öne geçerken, West Bromwich'in beraberlik golü 82. dakikada Semi Ajayi'den geldi. 27 yaşındaki Semi Ajayi, Premier Lig'deki ilk golünü kaydetti.

Bu skorla puanını 32'ye yükselten Liverpool, haftayı lider tamamladı. 8 puana ulaşan West Bromwich Albion ise 19. sırada kaldı.