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aksam.com.tr
  • 25 Mayıs 2020 Pazartesi 20:27
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Liverpool-Atletico Madrid maçının faturası ağır oldu

Liverpool-Atletico Madrid maçının faturası ağır oldu

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İngiltere'de NHS'nin (Ulusal Sağlık Sistemi) yaptığı bir araştırma şok sonuçlar ortaya koydu.

Koronavirüsün ülkede ilk kez görüldüğü Mart ayı başlarında yapılan büyük etkinliklerin sonuçları ortaya çıkarıldı. 

11 Mart'ta Liverpool, Şampiyonlar Ligi maçında 54.000 taraftar önünde Atletico Madrid ile karşılaşmıştı. Bu maça İspanya'dan 3.000 Atletico Madrid taraftarı da gelmişti. Maçın oynandığı tarihte İspanya'da koronavirüs alarmı çoktan verilmiş ve restoran ile barlar kapatılmıştı. 

Araştırmada, böyle bir ortamda oynanan maçın 25-35 gün içinde tam 41 ölüme sebebiyet verildiği ifade edildi.

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