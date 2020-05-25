Liverpool-Atletico Madrid maçının faturası ağır oldu

Koronavirüsün ülkede ilk kez görüldüğü Mart ayı başlarında yapılan büyük etkinliklerin sonuçları ortaya çıkarıldı.
11 Mart'ta Liverpool, Şampiyonlar Ligi maçında 54.000 taraftar önünde Atletico Madrid ile karşılaşmıştı. Bu maça İspanya'dan 3.000 Atletico Madrid taraftarı da gelmişti. Maçın oynandığı tarihte İspanya'da koronavirüs alarmı çoktan verilmiş ve restoran ile barlar kapatılmıştı.
Araştırmada, böyle bir ortamda oynanan maçın 25-35 gün içinde tam 41 ölüme sebebiyet verildiği ifade edildi.
Fenerbahçe, Mehmet Aurelio'nun kulüpte göreve başladığını duyurdu. Aurelio, Sarı-lacivertli takımda 5 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa sevinci ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarısı yaşamıştı.
THY EuroLeague'de sezonun geri kalanı için CEO, Jordi Bertomeu'dan flaş bir öneri geldi.
İsmi sık sık Fenerbahçe ile anılan İrfan Can Kahveci için İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı... Todofichajes'in haberine göre milli yıldız La Liga yolcusu.
Koronavirüs pandemisi sebeiyle maddi anlamda diğer kulüplerde olduğu gibi ciddi sıkıntı yaşayacak olan Galatasaray, iki mağripli yıldızı Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli ile yolları kesin olarak ayırma kararı aldı.
Trabzonspor, Süper Lig'in tamamlanmasıyla sözleşmeleri sona erecek olan Jose Sosa ve Novak konusunda yeniden harekete geçiyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs nedeniyle iki oyuncuyla ara verilen transfer görüşmelerine Trabzon'a gelerek yeniden start verecek.
Beşiktaş'ın iki yıldızı kaptan Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz, menajerleri Nejdet Ergezen'in ismini TFF kayıtlarından sildirdi. Ergezen, Beşiktaş'la yaşadığı sıkıntılar nedeniyle gündem olmuştu.
Koronavirüs pandemisi futbolda rekabeti durdursa da transferde rekabet tam gaz sürüyor. Süper Lig'in iki ezeli rakibi Trabzonspor ve Beşiktaş da rekabeti transfer çalışmalarına taşıyan kulüpler arasında. İki kulüp flaş bir ismi gündemlerine almışlardı. Beşiktaş'ın çok istediği futbolcuda transfer düellosunu kazanan ise bordo-mavililer oldu. Fırtına'nın bu transferi takas yöntemiyle gerçekleştireceği ifade edildi. İşte detaylar...